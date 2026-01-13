Suscríbete
¡Lágrimas en el altar! Así reaccionó Adam Peaty al ver llegar a Holly Ramsay en su boda

El nadador olímpico dedicó palabras que hicieron suspirar al altar, en una ceremonia que reunió a invitados como Victoria y David Beckham por la boda de la hija del chef Godon Ramsay

Enero 13, 2026 • 
Tania Franco
Se comprometieron en septiembre de 2024. La boda de Holly Ramsay, hija del reconocido chef Gordon Ramsay, con el nadador olímpico Adam Peaty fue uno de los eventos sociales más comentados del año, no solo por el elegante escenario en la histórica Bath Abbey, sino por la conmovedora reacción del novio durante la ceremonia.

En la celebración y visiblemente emocionado, Peaty dedicó a su esposa un discurso que rápidamente se volvió viral por su carga romántica y su promesa de amor a largo plazo. Sus palabras fueron tan simples como poderosas.

Gordon y HollyAnna Ramsay

Invitados de lujo

Aunque la ceremonia contó con invitados de alto perfil, entre ellos Victoria y David Beckham, el momento que realmente marcó el día fue la conexión entre los recién casados. Lejos del protocolo y del glamour propio de una boda de alto perfil, el discurso de Peaty reflejó una historia de amor profunda y auténtica, que emocionó tanto a la familia como a los asistentes.

Uno de los recorridos en coche más emocionantes en la vida de un padre es el camino hacia la iglesia con tu hermosa hija, tener conversaciones increíbles y ayudarla a mantenerse tranquila y relajada antes de caminar hacia el altar.
Gordon Ramsay.

Para Gordon Ramsay, el momento también fue especialmente significativo, al ver a su hija comenzar una nueva etapa junto a una de las figuras más destacadas del deporte internacional.

Más allá de la lista de invitados o del espectacular montaje, la boda dejó claro que lo que realmente definió el día fue el mensaje del novio: una promesa sencilla, directa y profundamente romántica que convirtió la ceremonia en uno de los momentos más conmovedores del panorama social reciente.

Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
