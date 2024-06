Las fuertes acusaciones de Martha Cristiana contra Miss Universo México: esto dijo al renunciar

Martha Cristiana, actriz y exreina de belleza, anunció su renuncia a la dirección de Miss Universo México tras apenas un mes en el cargo.

Durante una conferencia de prensa, Cristiana reveló las razones detrás de su decisión, marcada por acusaciones de falsa inclusión y transfobia dentro de la organización.

¿Por qué renunció Martha Cristiana a Miss Universo México?

Cristiana señaló que desde el inicio de su gestión, se enfrentó a una resistencia significativa por parte del equipo con el que trabajaba, quienes se opusieron abiertamente a la inclusión de mujeres transgénero y a la participación de mujeres de más edad en el certamen.

“Los comentarios como '¿Trans? Para nada. Cero’ o '¿40 años? Viejísima’ son inaceptables en una organización que debería abogar por la inclusión y la diversidad”, declaró la actriz.

La exdirectora expresó su decepción ante las promesas incumplidas por parte de la organización, que inicialmente parecía comprometida con la evolución hacia un certamen más inclusivo.

“Me involucré porque creí que estábamos avanzando hacia un cambio real, donde no solo se aceptarían mujeres de cualquier edad y estado civil, sino también mujeres trans, lo cual es fundamental para reflejar la diversidad y la inclusión verdaderas”, explicó Martha Cristiana.

Apoyo limitado en el equipo de trabajo

A pesar del apoyo recibido por parte de figuras como Raúl Rocha Cantú, co-propietario de la franquicia, Cristiana subrayó que los obstáculos internos y la falta de apoyo real para implementar cambios significativos la llevaron a tomar la decisión de renunciar.

“No puedo ser parte de una organización que predica inclusión pero practica discriminación”, afirmó con convicción durante la conferencia.

Las declaraciones de Martha Cristiana sobre Miss Universo México

En su discurso de renuncia, Martha Cristiana hizo un llamado a la reflexión y la acción por parte de la organización de Miss Universo México para adoptar prácticas verdaderamente inclusivas.

“La belleza es revolucionaria cuando abraza la diversidad”, expresó con la esperanza de que su salida sirva de catalizador para un cambio real en la organización.

“Yo no debo ni puedo formar parte de una organización que se maneja de esa manera. Y por ese motivo el día de hoy presento mi renuncia ante todos ustedes porque no puedo seguir prometiendo cosas que sé de saque que no se van a cumplir y ojalá que esto me calle la boca y que esta junta directiva tenga la inteligencia de incluir a una mujer trans”, concluyó la actriz.

¿Qué está pasando en Miss Universo México?

Esta no es la primera vez que una directora abandona su puesto en la organización este año, recordamos el caso de Cynthia de la Vega, quien también renunció por discrepancias con los valores de la organización.

La renuncia de Martha Cristiana deja un vacío y plantea serias preguntas sobre el futuro y la dirección de Miss Universo México en su trato hacia la inclusión y la diversidad.

La organización aún no ha emitido ninguna declaración oficial sobre la renuncia de Martha Cristiana. Se espera que en las próximas horas se conozca la postura oficial de Miss Universo México ante las graves acusaciones realizadas por la actriz.

¡EN EXCLUSIVA @marthacristiana nos da sus razones por las que renunció a la Dirección de Miss Universo México! 😱🚨💃🏻👑☀️📺 #SaleElSol #AmigosConDerechos pic.twitter.com/NG5342WTrR — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 25, 2024

