Las tres historias de amor que marcaron la vida de Bella Hadid (y por qué terminaron)

Detrás de la carrera imparable de Bella Hadid como una de las supermodelos más influyentes de su generación, hermana de Gigi Hadid, hay una vida personal que también ha estado bajo constante escrutinio. A lo largo de los años, la modelo ha vivido romances intensos y prolongados que no solo captaron la atención del público, sino que marcaron distintas etapas de su vida. Estas son las tres relaciones más largas de Bella Hadid y las razones por las que se cree que llegaron a su fin.

The Weeknd (2015–2019)

La relación de Bella Hadid con The Weeknd (Abel Tesfaye) fue, sin duda, la más mediática. Durante casi cuatro años, la pareja vivió un romance intermitente, con rupturas y reconciliaciones que coincidieron con momentos clave en sus carreras. Se cree que el desgaste vino de agendas imposibles, presión mediática constante y prioridades profesionales distintas, factores que terminaron por hacer insostenible la relación a largo plazo.

Marc Kalman (2020–2023)

Tras su historia con el cantante, Bella inició una relación con el diseñador y director de arte Marc Kalman, un romance mucho más discreto. Durante este periodo, la modelo atravesó retos personales y de salud, lo que la llevó a priorizar su bienestar físico y emocional. Aunque la relación parecía estable, se cree que el enfoque de Bella en su recuperación y crecimiento personal influyó en la decisión de separarse de manera amistosa.

Adan Banuelos (2023–2026)

Su relación más reciente fue con Adan Banuelos, jinete profesional mexicano-americano, con quien compartió una vida lejos del circuito habitual de celebridades. Unidos por el mundo ecuestre y la vida al aire libre, su historia fue una de las más queridas por los fans. Sin embargo, se cree que las diferencias de ritmo de vida y prioridades personales, sumadas a la exposición creciente, llevaron a que ambos tomaran caminos separados, sin declaraciones públicas ni polémicas.

A lo largo de estas tres historias, se repite un patrón: la dificultad de sostener relaciones duraderas cuando la fama, el trabajo y los procesos personales evolucionan a ritmos distintos. Bella Hadid ha demostrado que, incluso bajo los reflectores, elegir el bienestar propio también es una forma de fortaleza.