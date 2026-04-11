Lauren Graham revela cómo hace su café para los fans de Gilmore Girls

Durante años, el café fue casi un personaje más en Gilmore Girls. Entre tazas infinitas y diálogos acelerados, Lorelai Gilmore y su hija Rory construyeron una identidad marcada por su amor incondicional a esta bebida. Lauren Graham, quien interpretó a Lorelai, acaba de revelar cómo prepara su café en la vida real, desatando una ola de nostalgia entre fans y acumulando más de un millón de likes en TikTok.

Su receta

Primero hace su café en una máquina, el café de molido de su elección fue de la marca Dallis Bros. y contó que usa ese porque una influencer que sigue lo recomendó. Después de tener el café, añade un poco de crema de coco con toque de vainilla, dice que el dulzor que le añade es primordial.

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Lo único que solo añadí esta Navidad fue crema batida. Lauren Graham

Para darle un toque especial con la crema batida añadió un poco de canela por encima, y como decoración un terrón de azúcar decorado como pétalo de rosa. Finalmente, dijo que añadir un poco de Baileys de vez en cuando, ideal con amigos.