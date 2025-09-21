Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence protagonizarán la novela de Martin Scorsese

Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence actuarán juntos en una adaptación de la novela de fantasmas What Happens at Night, una cinta que promete misterio y un elenco de lujo.

El cineasta estadounidense Martin Scorsese prepara su regreso con la adaptación de la novela homónima de Peter Cameron. Dicho proyecto comenzará a rodarse en enero de 2026.

La producción estará a cargo de Apple Original Films y StudioCanal. El guion estará en manos de Patrick Marber, dramaturgo y cineasta británico por algunos títulos como “Closer” y “Obssesion”.

La historia se basa en un matrimonio estadounidense que emprende un viaje a un pueblo de Europa desconocido para adoptar a un bebé, alojándose en un hotel casi vacío y conectando con otros personajes exóticos y enigmáticos. Con el paso del tiempo, la pareja se adentra en un ambiente extraño, hasta el punto que la relación entre los dos empieza a tambalearse.

Esta será la séptima colaboración entre Scorsese y Leonardo DiCaprio, consolidando así una de las duplas más creativas del cine contemporáneo.