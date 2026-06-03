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Lewis Hamilton y Kim Kardashian confirman su romance

La empresaria parece haber dado el paso definitivo para confirmar su romance con el piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton

Junio 03, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La socialité estadounidense compartió en Instagram una publicación titulada “Lately”, que significa “últimamente”, en la que incluyó por primera vez un video junto al siete veces campeón del mundo, alimentando los rumores e romance que durante meses los han rodeado.

El clip que rápidamente se volvió viral muestra a ambos disfrutando de un paseo en bicicleta por las calles de Nueva York. Mientras Hamilton grababa con una mano y sonreía a la cámara, Kardashian intentaba posar sobre su bicicleta, pero perdió momentáneamente el equilibrio, provocando una reacción de sorpresa que añadió un tono divertido y espontáneo al momento.

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La publicación fue interpretada por seguidores y medios como la confirmación oficial de la relación, ya que durante los últimos meses, ambos habían sido vistos juntos en diversos eventos y viajes, pero hasta ahora han evitado dar declaraciones de su romance.

Los rumores empezaron a principios del año, cuando fueron vistos compartiendo tiempo juntos en Europa. Posteriormente, aparecieron en eventos públicos de alto perfil, incluido el Super Bowl de este año, donde fueron captados compartiendo momentos que despertaron aún más especulaciones sobre el vínculo sentimental.

Además del paseo en bicicleta, la publicación de Kardashian incluyó fotos familiares, imágenes de viaje y momentos cotidianos, dejando ver que Hamilton comienza a formar parte de su círculo más cercano.

Kim Kardashian Lewis Hamilton
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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