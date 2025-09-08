Lista completa de ganadores de los MTV VMAs 2025

La noche de los MTV Video Music Awards tuvo grandes sorpresas en su edición 41. La ceremonia que destaca los videoclips musicales se llevó a cabo este domingo 7 de septiembre en la UBS Arena de Elmont de Nueva York, reuniendo a los artistas que en el último año lanzaron materiales destacados.

A continuación te presentamos a los ganadores que se llevaron un astronauta a casa.

VIDEO DEL AÑO

* Ariana Grande - “Brighter days ahead”

* Billie Eilish - “BIRDS OF A FEATHER”

* Kendrick Lamar - “Not Like Us”

* Lady Gaga & Bruno Mars - “Die With A Smile”

* ROSÉ & Bruno Mars - “APT”

* Sabrina Carpenter - “Manchild”

* The Weeknd, Playboi Carti - “Timeless”

ARTISTA DEL AÑO

* Bad Bunny

* Beyoncé

* Kendrick Lamar

* Lady Gaga -GANADORA

* Morgan Wallen

* Taylor Swift

* The Weeknd

CANCIÓN DEL AÑO

* Alex Warren - “Ordinary”

* Billie Eilish - “BIRDS OF A FEATHER”

* Doechii - “Anxiety”

* Ed Sheeran - “Sapphire”

* Gracie Abrams - “Te quiero, lo siento”

* Lady Gaga & Bruno Mars - “Die With A Smile”

* Lorde - “What Was That”

* ROSÉ & Bruno Mars - “APT”

* Tate McRae - “Sports Car”

* The Weeknd, Playboi Carti - “Timeless”

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN

* Alex Warren -GANADOR

* Ella Langley

* Gigi Perez

* Lola Young

* Sombr

* Las Marías

MEJOR ARTISTA POP (Nueva Categoría)

* Ariana Grande

* Charli XCX

* Justin Bieber

* Lorde

* Miley Cyrus

* Sabrina Carpenter

* Tate McRae

ACTUACIÓN MTV PUSH DEL AÑO

* Shaboozey - “A Bar Song (Tipsy)” (agosto de 2024)

* Ayra Starr - “Last Heartbreak Song” (septiembre de 2024)

* Mark Ambor - “Belong Together” (octubre de 2024)

* Lay Bankz - “Graveyard” (noviembre de 2024)

* Dasha - “Bye Bye Bye” (diciembre de 2024)

* KATSEYE - “Touch” (enero de 2025) - GANADORAS

* Jordan Adetunji - “KEHLANI” (febrero de 2025)

* Leon Thomas - “YES IT IS” (marzo de 2025)

* Livingston - “Shadow” (abril de 2025)

* Damiano David - “Next Summer” (mayo de 2025)

* Gigi Perez - “Sailor Song” (Junio 2025)

* Role Model - “Sally, cuando se acaba el vino” (julio de 2025)

MEJOR COLABORACIÓN

* Bailey Zimmerman con Luke Combs - “Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)”

* Kendrick Lamar & SZA - “luther”

* Lady Gaga & Bruno Mars - “Die With A Smile” (Muere con una sonrisa)

* Post Malone ft. Blake Shelton - “Pour Me A Drink”

* ROSÉ & Bruno Mars - “APT”.

* Selena Gomez, Benny Blanco - “Sunset Blvd”

MEJOR VIDEO POP

* Alex Warren - “Ordinary”

* Ariana Grande - “Brighter days ahead”

* Ed Sheeran - “Sapphire”

* Lady Gaga & Bruno Mars - “Die With A Smile”

* ROSÉ & Bruno Mars - “APT”.

* Sabrina Carpenter - “Manchild”

MEJOR VIDEO HIP-HOP

* Doechii - “Anxiety”

* Drake - “NOKIA”

* Eminem ft. Jelly Roll - “Somebody Save Me”

* GloRilla ft. Sexyy Red - “WHATCHU KNO ABOUT ME”

* Kendrick Lamar - “Not Like Us”

* LL COOL J ft. Eminem - “Murdergram Deux”

* Travis Scott - “4X4"

MEJOR VIDEO R&B

* Chris Brown - “Residuals”

* Leon Thomas & Freddie Gibbs - “MUTT (REMIX)”

* Mariah Carey - “Type Dangerous” - GANADORA

* PARTYNEXTDOOR - “N o C h i l l”

* Summer Walker - “Heart of a Woman”

* SZA - “Drive”

* The Weeknd, Playboi Carti - “Timeless”

MEJOR VIDEO ALTERNATIVO

* Gigi Perez - “Sailor Song”

* Imagine Dragons - “Wake Up”

* Lola Young - “Messy”

* Mgk & Jelly Roll - “Lonely Road”

* Sombr - “de vuelta a los amigos” - GANADOR

* The Marías - “Back To Me”

MEJOR VIDEO ROCK

* Coldplay – “All My Love”

* Evanescence – “Afterlife”

* Green Day – “One Eyed Bastard”

* Lenny Kravitz – “Honey”

* Linkin Park – “The Emptiness Machine”

* Twenty One Pilots – “The Contract”

MEJOR VIDEO DE LATIN

* Bad Bunny – “Baile Inolvidable”

* J Balvin – “Rio”

* Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

* Peso Pluma – “La Patrulla”

* Rauw Alejandro & Romeo Santos – “Khé?”

* Shakira – “Soltera”

MEJOR VIDEO DE K-POP

* Aespa – “Whiplash”

* Jennie – “Like Jennie”

* Jimin – “Who”

* Jisoo – “Earthquake

* Lisa ft. Doja Cat & Raye – “Born Again” - G -

* Stray Kids – “Chk Chk Boom”

* Rosé – “Toxic Till the End”

MEJOR VIDEO AFROBEATS

* Asake & Travis Scott – “Active”

* Burna Boy ft. Travis Scott – “TaTaTa”

* Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max (Fly) Remix”

* Rema – “Baby (Is It a Crime)”

* Tems ft. Asake – “Get It Right”

* Tyla – “Push 2 Start” - GANADORA

* Wizkid ft. Brent Faiyaz – “Piece of My Heart”

MEJOR VIDEO COUNTRY

* Chris Stapleton – “Think I’m in Love With You”

* Cody Johnson & Carrie Underwood – “I’m Gonna Love You”

* Jelly Roll – “Liar”

* Lainey Wilson – “4x4xU”

* Megan Moroney – “Am I Okay?” - GANADORA

* Morgan Wallen – “Smile”

MEJOR ÁLBUM

* Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos”

* Kendrick Lamar – “GNX”

* Lady Gaga – “Mayhem”

* Morgan Wallen – “I’m the Problem”

* Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet”

* The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

MEJOR VIDEO EN FORMATO LARGO

* Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

* Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos (Short Film)”

* Damiano David – “Funny Little Stories”

* Mac Miller – “Balloonerism”

* Miley Cyrus – “Something Beautiful”

* The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

VIDEO FOR GOOD

* Burna Boy – “Higher”

* Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

* Doechii – “Anxiety”

* Eminem ft. Jelly Roll – “Somebody Save Me”

* Selena Gomez y Benny Blanco – “Younger and Hotter Than Me”

* Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – “Sleepwalking”

MEJOR DIRECCIÓN

* Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

* Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

* Kendrick Lamar – “Not Like Us”

* Lady Gaga – “Abracadabra”

* Rosé & Bruno Mars – “Apt”

* Sabrina Carpenter – “Manchild”

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

* Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

* Kendrick Lamar – “Not Like Us”

* Lady Gaga – “Abracadabra”

* Lorde – “Man of the Year”

* Miley Cyrus – “End of the World”

* Rosé & Bruno Mars – “Apt”

MEJOR CINEMATOGRAFÍA

* Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

* Ed Sheeran – “Sapphire”

* Kendrick Lamar – “Not Like Us”

* Lady Gaga – “Abracadabra”

* Miley Cyrus – “Easy Lover”

* Sabrina Carpenter – “Manchild”

MEJOR EDICIÓN DE VIDEO

* Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

* Ed Sheeran – “Sapphire”

* Kendrick Lamar – “Not Like Us”

* Lady Gaga – “Abracadabra”

* Sabrina Carpenter – “Manchild”

* Tate McRae – “Just Keep Watching” (película de la F1 con Brad Pitt)

MEJOR COROGRAFÍA

* Doechii – “Anxiety”

* FKA Twigs – “Eusexua”

* Kendrick Lamar – “Not Like Us”

* Lady Gaga – “Abracadabra”

* Tyla – “Push 2 Start”

* Zara Larsson – “Pretty Ugly”

MEJORES EFECTOS VISUALES

* Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

* Lady Gaga – “Abracadabra”

* Rosé & Bruno Mars – “Apt”

* Sabrina Carpenter – “Manchild”

* Tate McRae – “Just Keep Watching” (película de la F1 con Brad Pitt)

* The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

MEJOR GRUPO

* aespa

* BLACKPINK

* KATSEYE

* SEVENTEEN

* Stray Kids

* All Time Low

* Backstreet Boys

* Coldplay

* Evanescence

* Fuerza Regida

* Grupo Frontera

* Imagine Dragons

* Jonas Brothers

* My Chemical Romance

* The Marías

* twenty one pilots

* BLACKPINK

* Stray Kids

CANCIÓN DEL VERANO

* “Headphones On” - Addison Rae

* “Ordinary” - Alex Warren

* “Mystical Magical” - Benson Boone

* “All the Way” - BigXthaPlug and Bailey Zimmerman

* “The Subway” - Chappell Roan

* “Fast” - Demi Lovato

* “Jealous Type” - Doja Cat

* “Golden” - HUNTR/X

* “Blue Strips” - Jessie Murph

* “Daisies” - Justin Bieber

* “Shake It to the Max (FLY) (Remix)” - MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea

* “What I Want” - Morgan Wallen and Tate McRae

* “Love Me Not” - Ravyn Lenae

* “Manchild” - Sabrina Carpenter

* “12 to 12” - sombr

* “Just Keep Watching” - Tate McRae