Lucero considera que su divorcio con Manuel Mijares fue “un gran fracaso”

Lucero habló como nunca sobre su divorcio y reconoció que a pesar de todo mantiene una buena relación con Manuel Mijares por el amor que hubo entre ellos y el bienestar de sus dos hijos.

No tenemos duda de que Lucero y Mijares terminaron siendo buenos amigos tras su separación, muestra de ello es que siguen trabajando juntos gracias a su gira de conciertos “Hasta que se nos hizo”. Para nadie es un secreto lo bien que se llevan.

Sin embargo, Lucero reconoció que su divorcio con Mijares fue un duro golpe para ambos ya que soñaban con que su matrimonio durara para siempre.

“Uno de mis grandes fracasos fue divorciarme, porque pensábamos que nos casamos para toda la vida y queríamos tener un matrimonio para siempre. Estaba fuera de nuestros planes, no estaba en nuestro diccionario”, comentó la cantante.

A pesar de la decepción que esto les ocasionó, ambos buscaron tener una familia en la que predomine el amor y la armonía y admitió que Manuel Mijares es un gran hombre aunque ya no sea su esposo.

“Cuando pasa, empiezas a entender las cosas, dices: si no pudimos tener un buen matrimonio, pues hay que tener un buen divorcio. Dicen que no conoces bien a la persona con la que te divorcias y yo creo que es un caballero que no salió nunca con nada, nunca hubo problemas”.

Lucero dijo sentirse orgullosa de la relación que ha construido con el padre de sus hijos incluso fuera de los escenarios. “Me emociona el poder tener una relación, dentro de una familia disfuncional, algo tan funcional. Me enorgullece mucho el gran papá y de la gran persona que yo tuve la suerte de elegir para haber hecho una familia”.

En este sentido, dijo que han logrado tener una vida familiar sana a pesar de ya no ser pareja, y que Mijares siempre tendrá un lugar muy importante en su corazón. “Es parte de mi vida, toda mi vida va a ser mi familia. Lo que encontramos es poder llevar una vida sana, sin peleas, sin broncas, sin gritos, sin sombrerazos, decidiendo dejar de ser esposo para ser amigos y papás de nuestros hijos”.