Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que serán papás de nuevo, esta es la edad de su primer hijo

La pareja celebra su aniversario con la noticia de que su familia vuelve a crecer

Enero 28, 2026 • 
Tania Franco
Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que serán papás de nuevo

Marc Anthony y Nadia Ferreira sorprendieron a sus seguidores al anunciar que están esperando a su segundo hijo juntos. La noticia fue compartida a través de redes sociales con una imagen íntima y simbólica, en la que confirman que su familia se encuentra en una nueva etapa de crecimiento.

El anuncio coincidió con la celebración de su aniversario, lo que hizo aún más especial el mensaje, acompañado de palabras de gratitud y fe. Con este nuevo embarazo, su hijo Marquito, nacido el 12 de junio del 2023, ahora mismo tiene 2 años y ya se convertirá en hermano mayor.

Marc Anthony, quien es padre de siete hijos en total, y Nadia Ferreira, ex Miss Paraguay, han compartido públicamente la alegría que viven como familia, consolidando uno de los matrimonios más comentados del espectáculo latino. La noticia fue recibida con entusiasmo por amigos, colegas y seguidores de la pareja.

