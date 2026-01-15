Martha Higareda habla de los duros momentos que vivió con una de sus bebés

Luego de que Martha Higareda dio a conocer el nacimiento de sus hijas, dio a conocer que una de ellas tuvo que permanecer por días en terapia intensiva.

Martha se conmovió hasta las lágrimas al recordar el nacimiento de sus bebés y dijo que durante su estancia en el quirófano, sufrió cuando una de ellas no podía respirar tras nacer.

“Cuando sale nuestra primera bebé, le hacen cosas y se escucha que llora, y sientes un alivio, un amor y el gracias a Dios más grande de que puedas escuchar a tu bebé que llora fuerte, entonces, nacer la primera, nos super emocionamos, y de repente, cortan el cordón umbilical. La limpian y se la llevan a otra parte del quirófano, mientras le están haciendo esos estudios a una, nace la segunda bebé y no llora... empiezas a escuchar a la doctora: come on baby, come on baby, y sientes que tu alma cuelga de un hilo y ese hilo lo sostiene Dios”, dijo en el podcast “De todo un mucho”.

Martha dijo que sintió que esos segundos fueron eternos, hasta que volvió la tranquilidad cuando escuchó el llanto de su segunda bebé, pero los nervios volvieron cuando notó a su pequeña “débil”.

“Nace nuestra segunda bebé... se tarda en respirar... vienen con la primera bebé, me la ponen en el pecho, y me ponen a la segunda bebé se sentía débil. Le empiezan a hacer luego luego estudios y se dan cuenta que necesita ayuda para respirar en ese momento, se la llevan a incubadora”.

Higareda mencionó que el paro fue agridulce, ya que estaba feliz con una de sus bebés entre sus brazos, pero su corazón estaba preocupado por la otra bebé que seguía en la incubadora.

“No te dicen mucho, entonces, es como muy fuerte, cuando ya por fin la pude ir a ver en silla de ruegas... la imagen de ver a un bebé recién nacido, que es tu bebé, con un montón de aparatos conectados con sus venitas es fuerte”.