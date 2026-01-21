Suscríbete
Meghan Trainor da la bienvenida a su hija junto a Daryl Sabara, actor de “Mini espías”

La cantante y su esposo celebran el nacimiento de su bebé y comparten un emotivo mensaje sobre el proceso que los llevó a convertirse en padres

Enero 21, 2026 • 
Tania Franco
Instagram: Daryl Sabara.

Meghan Trainor anunció con emoción el nacimiento de su hija, fruto de su matrimonio con Daryl Sabara, el actor que alcanzó la fama mundial por interpretar a Juni Cortez en la saga Mini espías. La noticia fue compartida a través de redes sociales, donde la cantante publicó una imagen íntima y un mensaje lleno de gratitud.

Instagram. Meghan Trainor

En su comunicado, Trainor explicó que su bebé nació mediante gestación subrogada, un camino que eligieron tras extensas conversaciones médicas. La artista agradeció profundamente a la mujer gestante, así como al equipo médico que los acompañó durante todo el proceso, destacando que fue la decisión más segura para seguir creciendo como familia.

La pareja, que se casó en 2018, ha construido una relación sólida y visible tanto en lo personal como en lo profesional. Juntos ya son padres de dos hijos y no han ocultado su entusiasmo por esta nueva etapa, asegurando que están “más enamorados que nunca” de su familia.

Nuestra bebé Mikey Moon Trainor finalmente llegó al mundo gracias a nuestra increíble y supermujer gestante. Estaremos eternamente agradecidos con todos los doctores, enfermeras y equipos que hicieron posible este sueño.
Meghan Trainor.

El nacimiento de su hija ha sido celebrado por fans y celebridades, consolidando a Meghan Trainor y Daryl Sabara como una de las parejas más queridas del espectáculo actual.

