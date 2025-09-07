Michelle Renaud y Matías Novoa anuncian que están esperando a su segundo hijo en común

¡Crece la familia! Tras dar la bienvenida a su primer hijo en junio del año pasado, Michelle Renaud sorprendió con la noticia de que nuevamente está embarazada.

Con un carrusel de fotos presumiendo su baby bump, la actriz dejó ver su avanzado embarazo después de disfrutar de unas vacaciones de verano por Europa junto a sus hijos.

Michelle parece estar feliz en esta nueva etapa, pues dentro de unos meses de convertirá en mamá de tres hijos, Marcelo, Milo y el bebé que está por llegar al mundo.

Hasta el momento, la pareja no ha revelado cuándo nacerá el bebé ni su sexo, pero sus fans especulan que podría tratarse de una niña, la primera para ambos, pues en casa son puros niños.

Michelle Renaud de 36 años escribió en sus historias de Instagram expresando la felicidad que siente de volver a ser madre. “Los sueños se cumplen. Nada más hermoso en este mundo que ser mamá, y con un hombre hermoso más”.

La pareja actualmente reside en España, donde crían a sus hijos en común. Recordemos que para Michelle Renaud este será su tercer hijo, ya que tuvo a su primogénito Marcelo de 8 años, con su exesposo Josué Alvarado. Mientras que para Matías Novoa también será su tercer hijo, ya que es padre de Axel, de 14 años, fruto de su pasada relación con la actriz María José Magán.