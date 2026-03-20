Miley Cyrus habla de sus adicciones en medio del regreso de Hannah Montana

Miley Cyrus explicó que su relación con las drogas no solo afectó su salud, sino también su identidas personal y profesional. Aseguró que, durante esos años, se sentía desconectada de sí misma, atrapada entre la presión mediática y la imagen que debía sostener tras el éxito de Hannah Montana. Sin embargo, también destacó que esas experiencias le sirvieron para su crecimiento y evolución artística.

La artista subrayó la importancia de hablar sin filtros sobre la salud mental y las adicciones, con la intención de ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares.

En varias entrevistas, Miley ha hablado sobre los problemas que tuvo con el consumo de alcohol y drogas durante una etapa intensa de su vida, especialmente en los años posteriores a su salida de Hannah.

La artista reconoció que llegó a abusar de sustancias como la marihuana y otras drogas, además de tener una relación poco saludable con el alcohol. En ese periodo, explicó que muchas veces consumía para lidiar con la presión mediática, la fama temprana y la necesidad de romper con la imagen infantil que la había hecho famosa.

Con el tiempo, Miley ha dicho que optó por periodos de sobriedad y cambios importantes en sus hábitos. Aunque no siempre se ha mantenido abstinente, sí ha dejado claro que ahora tiene una relación más consciente con el consumo.