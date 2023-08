Minnie West vuelve a ser noticia por este mensaje dedicado a su mamá

Es sorprendente lo rápido que pasa el tiempo, y es que ya se cumple un año desde que la querida Amparín Serrano madre de Minnie West dejó este mundo y con ello, un enorme vacío en la vida de la actriz y productora.

Sin duda, no han sido meses fáciles, pero la actriz ha sido un ejemplo de fortaleza para todos y se ha vuelto una abanderada de un tema muy importante y que ha cobrado gran relevancia por estos días: la salud mental. Y es que para Minnie dejó de ser un tabú cuando tras lo sucedido con su madre decidió internarse en un hospital psiquiátrico para atender los conflictos y traumas que esto le generó.

Minnie West junto a su madre y hermana

Minnie no tiene temor a expresarse y hablar de su proceso, así como tampoco se limita a expresar sus sentimientos a través de sus redes sociales, donde ahora ha dejado un conmovedor video que recapitula los momentos más importantes junto a su madre.

En esta oportunidad podemos ver imágenes de ambas desde que Minnie era bebé, y donde queda más que claro la profunda amistad y complicidad que existía entre ambas en cada una de sus aventuras, viajes y experiencias. Sin duda el espíritu alegre y creativo de de Amparín es uno de los mayores legados que dejó a su hija, y la muestra de ello, es que Minnie no para de crear y de brillar con su enorme talento.

“Lo único que me llena y me da un poco de Felicidad estos días es cuando me dicen que me parezco a ti por que siento que puedo ver aunque sea una parte de ti viva en el espejo. Te amo mancuerna y te extraño todos Los segundos de mi vida, y ahí, somewhere over the rainbow nos volveremos a encontrar”, escribió Minnie cerrando la publicación que de inmediato despertó la reacción de sus amigos, colegas y seguidores al enviarle la energía que tanto necesita para este momento.