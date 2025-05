Mujeres Asesinas, la tercera temporada, sólo en ViX

Por Camila Torre Forcén

La nueva temporada de Mujeres Asesinas, que estrena este 16 de mayo en exclusiva por ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, cuenta la historia de ocho mujeres que vivieron situaciones extremas de violencia, abuso y abandono, que las orillaron a buscar justicia por su propia mano.

Sin saberlo o sin ser plenamente conscientes, al asesinar a su agresor, dejaron de ser víctimas para convertirse en victimarias, como se ilustra en cada una de estas historias, en las que, marcadas por el dolor o la desesperación, se cruzaron los límites más allá de lo permitido.

El reparto de la nueva temporada de Mujeres Asesinas está conformado por actrices reconocidas como Scarlet Gruber, Eileen Yáñez, Bárbara de Regil, Cassandra Sánchez-Navarro, Mar Sordo y Angelique Boyer, a quienes tuvimos en esta portada digital para platicar sobre el reto que implica encarnar a una mujer capaz de quitarle la vida a alguien más.

Algunas de estas estrellas ya han interpretado a asesinas a lo largo de su carrera, sin embargo, coinciden en que este papel en particular fue todo un reto y un parteaguas en su carrera, pues las historias varían entre niñas, jóvenes y madres, pero todas rodeadas por violencia.

Esta producción es también un ejercicio de conciencia sobre la violencia de género en un país como el nuestro, pues cada capítulo retrata al sistema y la sociedad, y en algunos casos, a la familia.

Scarlet Gruber

¿Qué fue lo que más te atrajo del personaje que interpretas?

Nunca en la vida había leído o había percibido un nivel de abuso tan extremo. Entonces conecté mucho con su historia y quise representarla. Creo que es importante que las personas visualicen lo que está pasando en nuestro país.

¿Cómo te preparaste para interpretar una historia con tanta carga emocional y social?

Venía bastante preparada de mi personaje de Gloria Trevi, donde también me enfrenté a mucho abuso psicológico, físico y sexual. Creo que un poco lo abordé de la misma forma, tratando de desconectarme al final del día del personaje, usando técnicas de respiración y de meditación para poder llegar a casa en paz.

¿Qué parte de tu personaje sientes que conectó más contigo?

Con lo que más conecté fue con su fuerza de voluntad y su fuerza de querer salir adelante. Eso es lo más bonito de esta historia, que ella logra superar su pasado. Es una historia que más allá de ser muy desgarradora, también es inspiracional.

¿Qué mensaje esperas que el público reciba?

Todos estos casos están basados en hechos reales, lo que me parece impresionante. Espero que el público se lleve un cambio de conciencia, que se puedan abrir a la situación que está viviendo nuestro país. Son historias muy fuertes y mujeres que han sido silenciadas. Creo que es importante darles una voz.

¿Qué consejo le darías a quien se enfrenta a una situación tan compleja como esta?

Busquen ayuda. Hay muchas herramientas, muchísimas, nada más es cuestión de encontrarlas. Creo que ya cuando te das cuenta que estás en una situación de abuso, es importante buscar ayuda y abrirse a esa posibilidad.

Eileen Yáñez

¿Qué desafío emocional o físico representó encarnar a este personaje?

Mucho, porque tuvo que ver con las dos etapas del personaje, entonces constantemente estaba subiendo de edad con el maquillaje y eso era muy cansado y tardado. En cuanto a lo emocional, era ponerse en el mood, con respeto, pero con la entraña necesaria para interpretar a un personaje que está viviendo circunstancias complejas y que tiene que tomar decisiones muy rápidas, y a veces, poco pensadas y poco analizadas para el futuro. Eso es un poco desgastante.

¿Cómo te preparaste para una historia con tanta carga emocional?

Teniendo mucha empatía con lo que está sucediendo y tratando de no juzgar o poner prejuicios que yo pueda tener con respecto a lo que haría Eileen en estas circunstancias. Fue el ser generosa con el personaje y darle la libertad de que exista.

¿Qué parte de tu personaje sientes que conectó más contigo?

Yo no conecto con el personaje porque son circunstancias y decisiones tan extremas, que yo no he tenido, gracias a Dios. No he estado en esa circunstancia y yo no puedo conectar con algo así. Si encuentro una respuesta, es que esta mujer hace todo por sus hijas. Entonces eso sí lo entiendo y toda madre haría cualquier cosa por sus hijos. Pero toma decisiones tan radicales que no creo que sean algo parecido a lo que yo he vivido.

¿Qué tipo de papeles buscas actualmente? ¿Prefieres personajes retadores como este?

Cualquier personaje es retador. El reto de los personajes tiene que ver con el compromiso que tú asumes como actriz. No tiene que ver tanto con lo que comúnmente podemos llamar el dramatismo de la historia, sino el compromiso con el que tú llevas cada personaje. También hacer comedia es súper difícil ya que es ponerte en otra disposición, mucho más amena, pero a veces también como personaje pasan cosas y no necesariamente estás en ese mismo mood. Encontrar tu disciplina y tus detonadores que te hagan estar en un set, en un foro, tiene que ver con esa responsabilidad propia.

¿Qué te inspira a seguir contando historias tan intensas y humanas como esta?

Justo eso. A mí lo que me inspira en la vida es una historia. Contar diferentes historias de distintas mujeres que, si tal vez no son parecidas a mí, sí son parecidas a alguien que está ahí afuera. Entonces puede conectar desde un lado de acompañamiento.

Bárbara de Regil

¿Qué fue lo que más te atrajo de tu personaje?

Nunca había hecho un personaje así, tan profundo y con una angustia constante.

¿Qué desafío emocional o físico te representó encarnar a esta mujer?

Físicamente no me desafió el personaje, pero emocionalmente, muchísimo, porque es una mujer que tiene demasiadas preocupaciones y vive en una angustia total por falta de dinero, porque le quieren quitar a su hijo. Entonces todo eso tenía que traerlo a la realidad, como el personaje. Las uñas, la forma en la que fuma, todo era como un círculo, como si estuviera en una burbuja negra emocional.

¿Qué parte de tu personaje sientes que conectó más contigo a nivel personal?

Este personaje conectó conmigo un poco. Yo tuve una época cuando fui mamá chiquita, que no tenía dinero y que estaba angustiada todo el tiempo. Y un poco conecté ahí con esa parte de recordar lo que es tener un hijo y no tener dinero y tener que buscarlo y trabajar y hacer todo esto.

¿Qué tipo de papeles buscas actualmente? ¿Te van personajes retadores como este?

Actualmente busco personajes que me reten. Este personaje me retó muchísimo porque la forma de caminar, la forma en que toma la bolsa, con miedo a que la roben. Y me encanta hacer personajes distintos, que me reten, que sea algo diferente.

¿Hubo alguna escena que sientas que marcó un antes y un después en tu carrera?

Sí, la escena final cuando mato al hombre. No marcó un antes y un después en mi carrera, pero hice una escena diferente. Yo he tenido la oportunidad de asesinar trabajando, pero siempre es con una fuerza y un poder. Y esta vez me tocó hacerlo con miedo, con desesperación, con mucho coraje, con sed de venganza, pero una venganza distinta a las que había hecho antes. Era una venganza que no quería hacer, pero que lo hizo porque no le quedó de otra.

Cassandra Sánchez-Navarro

¿Qué fue lo que más te atrajo del personaje que interpretas?

Fue que lo sentí como un llamado, porque unos meses antes de haber recibido la llamada para hacer el proyecto, vi un video en Instagram de una señora que estaba en una corte, saca una pistola y mata a la persona que se ve que era el culpable. Y cuando leo qué es lo que había pasado, esa mujer había matado al que era su esposo en la corte, porque él había matado a sus dos hijas. Me impactó de una manera que hasta el día de hoy me hace querer llorar, porque me puse a pensar qué haría yo en su lugar, ¿Qué haría yo? ¿Cómo respondería yo si alguien le hace algo a mis hijos? Entonces cuando me llegó este guion de Vincenzo Gratteri, el productor y gran amigo, lo acepté inmediatamente.

¿Qué desafío emocional o físico te representó encarnar a este personaje?

Fue intenso porque yo nunca había hecho un personaje que mataba a alguien con los hechos todos planeados. Con el dónde, el cuándo, el cómo, y planearlo todo desde el segundo cero hasta el final. Nunca había matado a alguien con mis manos. Yo que soy muy método, y como no lo pude salir a practicar en la calle, entonces me tuve que meter a un lugar súper oscuro dentro de mí, ese fue el reto más grande, porque nunca me había metido tan profundo y no sabía que tenía ese lugar tan oscuro. Fue también conocerme un poco. Después de una de las escenas, cuando llegué a mi casa tras haber matado a mi esposo, me metí a la cama y me desperté como a las tres o cuatro de la mañana con náuseas y me puse a vomitar bilis, que era todo ese veneno que había creado dentro de mí y que estaba sacando, que no era parte de mí.

¿Qué aprendizaje te llevas de este proyecto como actriz y como persona?

Una vez más estoy comprobando que no tengo límites, eso me da mucho gusto, porque luego hago proyectos y me asustan. No estoy segura si los puedo lograr o no. Pero fue otra vez mostrarme que no tengo límites.

¿Crees que tu personaje representa alguna realidad social importante en México?

Creo que mi personaje, igual que todas las mujeres, es tan claro que refleja una realidad social, porque son mujeres cuya mayoría está en la cárcel. Mujeres Asesinas, de ViX, se hace con la psicóloga y la escritora que toman una historia y la convierten en lenguaje cinematográfico. Pero son historias reales, desafortunadamente. México es de los países donde las mujeres se sienten más incómodas, atacadas e inseguras. Así que sí, Mujeres Asesinas, desafortunadamente, es un gran reflejo de eso y quizá por eso a tanta gente le gusta verla. Lo que espero que el público reciba es complicado, porque es que no sé qué harían otras mujeres en la posición en la que estuvo ella. Pero lo que sí me gustaría quizá es que las mujeres cuando vean estos proyectos, vean que hay consecuencias para los actos que tomamos y que hay otras maneras para pedir ayuda y para parar un abuso.

¿Y, por último, qué te inspira a seguir contando historias como esta?

La realidad supera la ficción y eso es lo que estamos viendo en Mujeres Asesinas. Son historias reales solamente llevadas a un lenguaje en pantalla. A mí me motiva muchísimo seguir contando este tipo de historias porque son reales, porque siento que quizá puedan ayudar a alguien a tomar una decisión diferente y porque me emociona hacer estos retos nuevos.

Mar Sordo

¿Qué parte de tu personaje sientes que conectó más contigo a nivel personal?

Con Kenya me identifiqué más en alguna etapa de mi vida en la que estaba descubriendo el mundo por primera vez y por mi cuenta. Esta parte como ingenua de ver la vida con ojos nuevos, de no pensar en las consecuencias de los actos y solo querer vivir y probar cosas nuevas. Creo que me identifiqué con eso y es algo que todos hemos pasado.

¿Cómo te preparaste para interpretar una historia con tanta carga emocional y social?

Primero que nada, estudiando al personaje. Tal vez no he vivido su historia, pero me puedo poner en los zapatos de muchas mujeres que han pasado por eso. También verlo desde otra perspectiva y ser sumamente empática con lo que Kenya estaba pasando, ser muy sensible y recolectar también historias de gente que ha pasado por eso. Mi mamá es un ejemplo. Así que hablaba mucho con ella de lo que sentía y de lo que quería, porque ella también fue una mamá joven, sin experiencia y sin ayuda. Entonces mi mamá fue un gran ejemplo.

¿Cómo manejaste las escenas más intensas o violentas desde lo actoral y lo personal?

Con técnica, supongo. Para no afectar tanto a mi organismo. Porque en realidad tu cuerpo nunca sabe lo que es verdad y lo que no. Y hacerlo tantas veces te puede llegar a afectar.

¿Qué aprendizajes te llevas de este proyecto como actriz y como persona?

Como actriz me llevo la experiencia de haber trabajado con gente muy especial y preparada, que me enseñó mucho, que me enseñó a fluir. Aprendí mucho de ellos, definitivamente. Son grandes actores y les agradezco mucho la oportunidad y haber confiado tanto en mí. A nivel personal, es una gran oportunidad para darle voz a las mujeres y a sus historias. Conectar desde mí para darle voz a ellas es algo que por siempre voy a estar agradecida y, que al final, es por eso que hago lo que hago, porque este tipo de historias son las que me gusta hacer.

¿Hubo alguna escena que sientas que marcó un antes y un después en tu carrera?

En todos los papeles siempre hay una escena en la que podemos conectar con un personaje, dejar de ser tú y empezar a ver la vida desde sus ojos. Esas escenas siempre te cambian mucho la vida y tu manera de ver las cosas, porque ya, intrínsecamente, eres lo que el personaje te está pidiendo.

Angelique Boyer

¿Qué fue lo que más te atrajo del personaje que interpretas?

Fue como reencontrarme con la niña actriz que fui hace tantos años y desde otra madurez interpreta a una mujer asesina nuevamente. Eso para mí fue un sueño, sin duda. Es una historia totalmente diferente, así que me llevó también a otro reto actoral.

¿Qué desafío emocional o físico te representó encarnar a esta mujer?

Pues salirme un poco de la zona de confort que, de pronto, por prototipos, podemos llegar a encasillar o a repetir ciertos patrones, y aquí es cómo desvestirse de todos los personajes que has interpretado y llegar a otras fibras. También, como actriz que interpreta ese personaje, te cuestionas muchas cosas. Es difícil, así que ustedes como espectadores, y nosotros, como actrices, también nos resultó complicada la situación de cada una de las asesinas.

¿Qué parte de tu personaje sientes que conectó más contigo a nivel personal?

La verdad es que siempre esa pregunta es extraña. A mí no me gusta ponerle nada de mí a mis personajes, me gusta ser totalmente distinta. Eso intento y, en este caso, la verdad es que específicamente no quería tener nada que ver.

¿Qué aprendizajes te llevas de este proyecto?

Que somos humanos, somos muy humanos. Ser empático y ponerse en los zapatos de los demás es algo muy complejo. Pero como actor siempre tienes que poder justificar a tu personaje, así que es abordarlo de otra forma y atrapar al espectador también de otra manera. Siempre con un mensaje de aprendizaje, de que toda causa y efecto tiene sus consecuencias y que la vida de estas mujeres seguramente hubiera sido peor si no hubieran hecho eso.