Murió la mamá de Eduardo Capetillo a los 94 años

Eduardo Capetillo está de luto por la muerte de su mamá. El periodista Heriberto Murrieta de ESPN dedicó un cariñoso mensaje a su “entrañable amiga”. “Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo”, escribió en una publicación en X junto a una fotografía.

Minutos más tarde, el periodista Gustavo Adolfo Infante informó en Instagram que la mamá de Eduardo perdió la vida alrededor de las 9:30 de la mañana del jueves.

Mientras que Televisa Espectáculos señaló que el fallecimiento de doña María del Carmen fue confirmado por una persona cercana a la familia.

Eduardo Capetillo Jr. y Alejandra, nietos de doña María del Carmen dedicaron cariñosos mensajes a su fallecida abuela.

La influencer, esposa de Nader Shoueiry publicó un video en su cuenta de Instagram para despedirse de su “Yeya”, como le decía de cariño y con quien convivió semanas antes de que su abuelita muriera. “Qué fuerte pensar que Dios nos regaló días hermosos para despedirnos, sin imaginar que era la despedida”, dijo en el clip en el que se ve a la joven conversando y cepillando el pelo de su abuelita.

A diferencia de su hijo Eduardo Capetillo, la señora mantuvo un perfil muy discreto a lo largo de su vida. Nació en Sevilla, España, era amante del flamenco y en los últimos años apareció en las redes sociales de su nieta, quien cumplió uno de sus grandes sueños al utilizar una mantilla sevillana en su boda celebrada en Hidalgo en mayo del año pasado.