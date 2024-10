Novia de Liam Payne revela que tenía planes de boda con el cantante

La novia de Liam Payne compartió un mensaje dedicado al exintegrante de One Direction, con el que confirmó que estaban planeando casarse.

Según lo dicho por Kate Cassidy, ella y su pareja consideraron una fecha posible para convertirse en marido y mujer en el altar.

“Liam, tienes el alma más amable y el espíritu más lindo, perdí la mejor parte de mí, no puedo imaginar una vida sin tu risa y amor, hace una semana nos sentamos en una hermosa noche y hablamos de nuestras vidas juntas, guardo tu nota donde escribiste que nos casaríamos en un año, comprometidos y juntos para siempre”, compartió Kate.

“Estaremos juntos para siempre, pero no de la forma planeada, siempre estarás conmigo, obtuve un ángel de la guarda, te amaré el resto de mi vida y más allá, llevaré nuestros sueños a todas partes, siempre tuya”, añadió en su mensaje.

“Eres, porque no puedo decir que ya no, mi mejor amigo, el amor de mi vida, me sentía especial, tu energía era contagiosa e iluminaba toda la habitación, nada de esto se siente real, no puedo entender la realidad de no tenerte aquí, lucho por vivir una vida sin ti, me enseñaste a volver a ser niña, siempre encontrar alegría en las cosas más pequeñas”.

“Ni siquiera sé por donde empezar, mi corazón está destrozado de una manera que no puedo expresar con palabras, ojalá pudieras ver al impacto de ti en el mundo, incluso cuando está tan oscuro... trajiste mucha felicidad y positividad para todos tus fanáticos, amigos y para mí", escribió la influencer en un comunicado.

A casi una semana del fallecimiento de la cantante, su novia Kate publicó una carta dirigida al cantante, en la que aseguró que estaba totalmente destrozada por la situación.