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Off Campus se prepara para conquistar Prime Video

El fenómeno editorial juvenil da el salto a la pantalla rodeado de rumores, emoción y una base de seguidores que ha esperado este estreno por años

Marzo 20, 2026 • 
Camila Torre Forcén
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Lo que comenzó como una saga de libros dentro del romance universitario, hoy se convierte en uno de los estrenos más esperados de Prime Video. Off Campus, la adaptación de los libros de Elle Kennedy, finalmente llega a la pantalla. Durante años, la historia encontró en redes sociales un universo lleno de oportunidades para los fans, los lectores compartían citas, teorías y castings soñados, construyendo una comunidad que mantuvo viva la conversación mucho antes de que el proyecto fuera una realidad.

Aunque los detalles se han revelado poco a poco, lo que ya se sabe apunta a una narrativa fiel al espíritu de los libros: relaciones intensas, dinámicas universitarias y personajes que experimentan entre la vulnerabilidad y la seguridad que aparentan.

La historia está centrada en romances dentro de un equipo universitario y su grupo de amigos, que promete capturar esa mezcla de tensión emocional y cercanía que convirtió a la saga en un fenómeno editorial.

Más allá de su trama, Off Campus representa el auge de las adaptaciones dirigidas a audiencias jóvenes que buscan verse reflejadas en historias. En ese contexto, la serie no solo aterriza la comunidad de seguidores que ya está establecida, sino también con el reto de llevar a la pantalla una conexión emocional muy particular sin perder su esencia.

Más que un estreno, Off Campus se perfila como un momento cultural en construcción: una historia que ya no pertenece solo a quienes la leyeron, sino también a quienes están a punto de descubrirla desde otra perspectiva.

Camila Torre Forcén
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