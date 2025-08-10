Suscríbete
Entretenimiento

Olivia Collins revela que Hugo Sánchez intentó conquistarla

La primera eliminada del reality de tercera temporada de La Casa de los Famosos 2025 destacó su afición hacia el equipo de futbol de Pumas

August 09, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
olivia-collins-hugo-sanchez.jpeg

Olivia Collins se volvió tema de conversación tras salir del reality al ser la primera expulsada. La actriz mexicana fue entrevistada en TUDN y reveló que una leyenda del futbol mexicano intentó conquistarla en el pasado, todo esto tras cuestionarle si algún futbolista había intentado tener una relación sentimental con ella.

Olivia Collins contestó que sí, sin embargo, en un inicio no quería dar más detalles, pero la insistencia del reportero hizo que revelara una pista para pensar de quién se trataba.

“Pues uno que fue muy famoso, mexicano que se fue a España y que tenía acento así como raro”, expresó la primera eliminada del reality.

Tras lo dicho por Olivia Collins, las reacciones no se hicieron esperar, y rápidamente adivinaron que se trataba de Hugo Sánchez. Algo que se le criticó al futbolista fue que tras su llegada a España, sus entrevistas, se notaban con un acento europeo.

No obstante, también podría haberse tratado de Luis García o Luis Flores ya que por la época que mencionó la actriz, coincide en los momentos que los jugadores emigraron a España.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
