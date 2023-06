Paola Rojas estrenará nuevo programa “Sin Prejuicios”

Paola Rojas tras salir del noticiero de la mañana, ¿qué hiciste en ese tiempo?

De entrada, procesar el cambio, que no fue nada sencillo. Además, trabajar muchísimo. Pensé que iba a tener mucho tiempo libre, la oportunidad de poder viajar y no fue así. Este nuevo proyecto ha absorbido mucho de mi tiempo, de hecho, estoy trabajando más de lo que trabajaba antes, porque es un formato diferente donde hemos cuidado mucho todos los detalles técnicos y es visualmente espectacular. Para lograrlo , la producción utilizó cámaras de cine y hemos ido a muchos lugares, pues la idea del programa es justamente salir del foro para perseguir temas novedosos, que están a la vanguardia, que nos sorprenden, nos cuestionan y eso ha implicado muchísimo trabajo de planeación, de entrevistas, de grabaciones, así que y todos estos meses he trabajado intensamente en eso.

¿Cómo surgió el programa “Sin Prejuicios”?

P ropuse hacer un programa nocturno semanal desde el año pasado, y le gustó mucho la idea a N+Media, ése fue el punto de partida, después se fue conformando el equipo, y entré ya de lleno a toda la planeación de lo que ya está por estrenarse.

Paola Rojas Cortesía

En el promo de “Sin Prejuicios” podemos ver a una Paola Rojas reinventada, ¿qué implica para ti esta nueva experiencia desde el punto de vista laboral y personal?

Es un poco como lanzarme al vacío. Confluye un momento laboral muy tremendo de cambio drástico, de descubrimiento, con un momento de vida también muy tremendo. Lo he visualizado como el inicio de la segunda parte de mi vida, a ese grado es el cambio. Por lo menos los últimos 25 años , había hecho programas en vivo, todos los días, de tele y de radio; de pronto dejar esa rutina, cambiar de formato y tocar otros temas, ha sido brutal e intensivo en cuanto a aprendizaje profesional, personal y hasta emocionalmente. Ha sido un aprendizaje profundo, algo nuevo y bien interesante, me ha llevado a profundizar en temas apasionantes y a conocer gente interesantísima.

Paola Rojas Cortesía

Sin Prejuicios se estrena este jueves 29 de junio por nmas.com.mx/media y ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision y tendrá un episodio nuevo cada semana.