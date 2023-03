Paola Rojas revela cómo es su relación con Zague tras su polémica separación

A cinco años de su polémico divorcio, la conductora Paola Rojas habló de su relación con Zague, de quien se separó en 2018, previo al Mundial de Rusia, cuando un video íntimo del exjugador se volvió viral.

Paola Rojas fue abordada por los medios de comunicación y señaló cómo es la relación que tiene con el padre de sus hijos. “Tengo por fortuna una buena comunicación con el papá de mis hijos, nos tenemos cariño, nos tenemos respeto y compartumos una responsabilidad muy hermosa, al menos para mí, que es la crianza de los hijos”, comentó.

“A partir de esa comunicación estamos construyendo esto, un entorno adecuado para ellos donde de repente habrá que jalarlos, pero un trabajo que hacemos juntos”, añadió.

Por otro lado, Paola Rojas aprovechó para expresar cómo se encuentra actualmente después de haber salido de su famoso notiiciero. “Ahora estoy sanando otras cosas y mi vida no es miel sobre hojuelas, cosas a procesar porque hago un trabajo interior y quizá me ves tranquila. Sé que inspiro a mujeres, mi responsabiliad es estar equilibrada para enviar un mensaje equilibrado, pero no quiere decir que no me tambalee, pero por fortuna me levanto y me ayuda mi red de apoto. No soy la reina Zen, eso nos toca, ser felices y eso se construye con voluntad”, comentó.