Pato Levy confirma que la casa de su mamá Talina Fernández en Acapulco está destruida

Pato Levy confirmó que la casa de su madre, Talina Fernández, ubicada en Acapulco, quedó destruida después del paso del huracán Otis.

En una entrevista, Pato Levy narró que la comunicación con la zona afectada ha sido muy limitada, pero a través de un mensaje de texto, le confirmaron el estado de la propiedad.

“Estamos consternados por Acapulco. Mi mami tenía una casita en Acapulco que se la llevó el viento, ya no hay más (…) no hay más casita. Ya me dieron el reporte. No hay comunicaciones, pero me mandaron un WhatsApp y la mayoría de la casa desapareció", dijo.

La Quin Talina de Acapulco

La casa de Talina Fernández en Acapulco, conocida como “Quin Talina,” solía estar disponible para alquiler a través de una aplicación a un costo de aproximadamente 4 mil pesos mexicanos por noche, con un mínimo de dos noches.

La propiedad ofrecía numerosas comodidades, incluyendo acceso a internet y televisión, y constaba de 5 habitaciones, cada una con su propio baño. La ubicación de la casa ofrecía una vista espectacular de la bahía de Acapulco, con una piscina lo suficientemente grande y una decoración cálida y acogedora.

La casa de Talina Fernández se renta en 4 mil la noche AIRBNB

Después de la muerte de Talina Fernández, sus hijos anunciaron que la emblemática casa de Acapulco no se vendería y seguiría abierta para huéspedes que la visitaran.

El huracán “Otis”, que impactó como categoría 5 en Acapulco, dejó la región incomunicada y causó una gran destrucción.

Lety Calderón, otra víctima de Otis

Por su parte, la actriz Leticia Calderón es otra de las personas que se vio afectada por la destrucción del huracán “Otis” en Acapulco.

La actriz utilizó sus redes sociales para mostrar imágenes de su departamento en Acapulco, que sufrió graves daños durante el huracán. En se pueden ver ventanas rotas y palmeras caídas alrededor del edificio. También se aprecian daños estructurales en el lugar, y la zona de la piscina quedó llena de escombros y objetos rotos.