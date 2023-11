Paulina Mercado revela que tiene un tumor cerebral y Juan Soler rompe en llanto

Paulina Mercado se sinceró sobre la situación de salud que atraviesa y aprovechó para agradecer el apoyo que ha recibido por parte de su pareja, el actor Juan Soler, quien rompió en llanto cuando se dio a conocer públicamente que la conductora tiene un tumor cerebral.

Durante uno de los episodios del programa que la pareja realiza para Youtube, Paulina decidió revelar ante la presencia de su novio , el problema de salud que está enfrentando. La conductora dijo que pronto la van a operar, y aunque confesó que tiene miedo, confía en que todo salga bien.

“Poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar prontísimamente, pero es una operación, que, amor, sí me da miedo”, porque sí te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor y demás”, comentó la conductora que resaltó el gran apoyo que ha sido su pareja en estos momentos,"desde que me enteré, que ha sido estando contigo, tú me has acompañado de la manita en este proceso. Yo que juego siempre a ser la Mujer Maravilla”."Es un tema así, no cualquiera jala y tú te has portado divino conmigo. Yo me acuerdo perfecto cuando te dije: ‘Oye amor, ¿y me querrías si fuera pelona? ¿Y te acuerdas qué me contestaste?, a lo que Juan Soler dijo, “Claro, yo te compro una peluca”, añadió.

Juan Soler, el gran apoyo de Paulina Mercado

No obstante, Pauina Mercado se mantiene optimista ante la próxima operación a la que se someterá. “Sí creo que hay que tener buena actitud y soy muy positiva, y yo estoy segura de que todo va a estar muy bien, pero tú me has ayudado a soltarlo me has dicho: ‘Paulina, llora, está cañón. Puedes recagarte en mí".

“Me emociona que me digas eso, y es que aparte no entiendo de otra forma. Es que, de eso se trata, la gente que es feliz es la que ama sin ningún tipo de restricción”, contestó Soler, quien ha acompañado a Paulina Mercado a realizarse estudios, a las resonancias magnéticas y demás.

¿Cuál es la enfermedad que padece Paulina Mercado?

Según Mayo Clinic, un tumor cerebral es una masa de células en el cerebro o cerca de este, que puede formarse en el tejido cerebral. Las ubicaciones cercanas incluyen los nervios, la glándula pituitaria, la glándula pineal y la membrana que recubre la superficie del cerebro.

Existen muchos tipos diferentes de tumores cerebrales primarios. Algunos no son cancerosos, se denominan tumores cerebrales benignos, estos pueden desarrollarse con el tiempo y presionar el tejido cerebral. Otros tumores cerebrales son tipos de cáncer cerebral, que se conocen como malignos. Los tipos de cáncer cerebral pueden desarrollarse rápidamente. Las células cancerosas pueden invadir y destruir el tejido cerebral.

Los tumores cerebrales varían en tamaño, de muy pequeños a muy grandes. Algunos se encuentran cuando son muy pequeños porque provocan síntomas que se notan de inmediato. Otros se desarrollan y llegan a ser muy grandes antes de que se los descubra. Algunas partes del cerebro son menos activas que otras. Si un tumor cerebral comienza en una parte del cerebro que es menos activa, podría no causar síntomas de inmediato. El tumor cerebral podría volverse bastante grande antes de que se lo detecte.

Las opciones de tratamiento para un tumor cerebral dependen del tipo de tumor cerebral que tengas, así como también de su tamaño y ubicación. Los tratamientos comunes incluyen cirugía y radioterapia. Entre los síntomas se encuentran: dolor de cabeza o presión en la cabeza que es peor durante la mañana, nauseas o vómitos, cansancio, problemas de equilibrio, problemas de memoria, problemas de audición, entre otros.