Pepe Aguilar presenta su nuevo sencillo “Hasta que me duerma”

Platicamos con Pepe Aguilar, uno de los cantautores más reconocidos dentro de la industria mexicana, en el marco de la presentación de su nuevo sencillo “Hasta que me duerma”, el cual cantó por primera vez en vivo en Premios Lo Nuestro el jueves pasado en compañía de su hijos Leonardo y Ángela Aguilar. En este nuevo sencillo, nos encontramos con una fusión del tradicional mariachi de Pepe Aguilar fusionado con toques de Rock and Roll, con letras de amor que incluyen referencias a temas actuales como las redes sociales y ya esta disponible en todas las plataformas.

¿Qué te inspiró a fusionar el rock con el mariachi en “Hasta que me duerma”?

Siempre me ha gustado fusionar el mariachi con otras cosas. Mi formación musical, no fue formal, al ser hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos cantantes que son iconos de la música y el cine mexicano, me enseñaron esa música desde muy temprana edad,pero al mismo tiempo, mi hermano me enseñó todo el rock de esa época. Al descubrir esta música completamente mi cabeza, ¡pum!, explota, esta es otra expresión del arte. Gracias a eso, hago la música que hago toda la vida, la conozco y la traigo en mi sistema operativo, y también me ha ayudado a evolucionar en mi música y mantenerme presente.

¿Cómo has mezclado inspiraciones que has comentado como Taylor Swift y Coldplay con el regional mexciano?

Taylor Swift tiene un enfoque magnífico, aunque personalmente, me inclino más hacia el rock alternativo, sobre todo viniendo del rock progresivo, pensando en Coldplay por ejemplo. Pero sobre todo hay algunas bandas inglesas, como U2 y The Verve, que me han cautivado en su enfoque en el trabajo, sus armonías, sus melodías. Desde cómo logran introducir nuevos acordes y sobre todo cómo presentan ideas que no habías escuchado antes, entonces, en mi propia labor, intento seguir ese mismo enfoque, aunque en mi propio terreno.

Cortesía

¿Cómo has sentido que tu música traspasa generaciones?

He de admitir que me he dedicado exclusivamente a trabajar y solo hasta hace poco me di cuenta de ello. Hace aproximadamente tres semanas, asistí a una cena después de una presentación. Canté algunas canciones allí en la casa a la que nos invitaron. Curiosamente, toda una familia estaba presente: el abuelo, el padre, la madre, mi amigo y sus hijos. Resulta que toda la familia conocía varias de mis canciones, desde el abuelo hasta el nieto. Eso me hizo reflexionar un poco y también se me hizo muy bello. No creo que sea yo, es la música mexicana. Es la esencia del mariachi, sus letras, lo que te hace sentir como mexicano o también si eres extranjero, tanto la música como el mariachi son universales, sin importar la edad, el género o el lugar.

¿Cómo sientes que la música te ayuda a conectar con tu familia?

Creo que la música, hablando como lenguaje universal entre mis hijos y yo, ha sido un idioma que nunca nos ha costado entender. Desde pequeños, su primer regalo fue un ipod. Esos pequeños cuadraditos llenos de música, desde Bach y Turandot hasta System of a Down e incluso Valentín Elizalde. Entonces, los veías a los chiquititos de 10 años cantando “Nessum Dorma” y “Vete ya”. Es una dinámica muy bonita, no solo conocen las canciones actuales sino también la música de sus abuelos, y es gracias a ese inicio, que tenemos un idioma en común. Además, cuando estamos viendo un concierto y pasa algo relevante, padre, nos emocionamos al ver una nota hermosa o cuando tocaba algo grandioso, los tres nos volteamos a ver, es como un sistema operativo en común que tenemos.

Cortesía

¿Cómo ves a la nueva generación de músicos en el regional mexicano?

Increíble, yo les diría que sigan en el mismo rumbo, sin detenerse, explorando como auténticos investigadores en busca de sonidos nuevos y fascinantes. No he presenciado en toda mi carrera una evolución musical tan vertiginosa como la que hoy vivimos. Me encanta que estén comenzando a incluir letras con más conciencia, que aborden problemas reales de la juventud. Ya no se trata solo de la misma temática de la falta de dinero crimen. Si esta evolución continúa, enfocándose más en las letras, como ya está sucediendo con la guitarra, la batería, el bajo, el acordeón, es decir, con toda la instrumentación, será algo inédito en la historia de la música mexicana. Así que espero que sigan en la misma línea. Eso es lo que quería decirte al principio. Espero que sigan creciendo, que sigan evolucionando, especialmente en lo lírico, por ejemplo, en las letras o en el estilo vocal. Está perfecto que canten como lo hacen. Tal vez quieran una canción con un poco más de poesía, un poco más introspectiva, y si se combina con una gran voz sería asombroso, creo que el camino que están siguiendo es muy bueno.