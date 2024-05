¿Peso Pluma le dice adiós a su estilo mullet?; sorprende con lo que parece su nuevo corte de cabello

Mediante una historia en su cuenta oficial de Instagram, Peso Pluma sorprendió a sus millones de seguidores al mostrarse, al parecer, sin su característico corte mullet.

El intérprete de corridos tumbados se dejó ver con el cabello más corto en un video en el que adelantó que ya está por lanzar su nuevo disco llamado "Éxodo”. Sin embargo, en el breve clip pone su teléfono frente a su cara por lo que no se aprecia si realmente se quitó su famoso estilo.

“Plebada ya estamos a nada, a pocos días del lanzamiento de Éxodo, nuevo álbum, así que vayan a darle presave por Spotify”, dice el cantante en la historia en su Instagram.

Desde que alcanzó la fama, el corte mullet es uno de los sellos de Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real de Peso Pluma, por lo que las reacciones ante este drástico cambio han causado revuelo en redes sociales.

Recientemente, la “Doble P” compartió en una entrevista con Jimmy Fallon el cómo optó el estilo mullet, situación que se dio por un error.

“En realidad fue un error. Me estaban cortando el cabello en Medellín, Colombia: fui a grabar un video ahí cuando recién empezaba mi carrera. Me di cuenta que me lo estaban cortando de una manera equivocada, pero cuando me vi en el espejo pensé que no lucía tan mal. Lo mantuve y la gente se volvió loca”, contó Peso Pluma a Fallon.