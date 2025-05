Plutarco Haza rompe el silencio respecto a las amenazas que ha recibido su hijo Nicolás

Plutarco Haza comentó lo que opina sobre las amenazas en contra de su hijo, después de que Ludwika Paleta denunció haber sido acosada por un usuario en redes sociales, quien también envió mensajes intimidantes a su hermana Dominika y a su hijo Nicolás.

Durante una entrevista en el programa “Todo para mujer”, Plutarco Haza aseguró que se siente tranquilo y dijo que su hijo no le ha expresado preocupación al respecto.

“A mí ni me han hablado, ni su mamá, ni él... alguna vez he recibido amenazas inventadas y todo, pero yo siento que quien te amenaza con un anónimo, en una red, en un TikTok, en un Instagram. La verdad, lo siento muy inofensivo. La gente que te quiere hacer daño no te avisa”, dijo Plutarco, quien lleva más de 20 años separado de la madre de su hijo.

Plutarco Haza mencionó que Ludwika se espantó por los mensajes, pero considera que estos no representan un peligro real.

“Tampoco he recibido de su mamá un ‘aguas estamos, tengo’, nada, simplemente creo que se asustó por esas amenazas que llegan, que yo me las tomo en serio, pero bueno, si quieres denunciarlas y que les bloqueen la cuenta, o que los persigan, está bien, pero yo la verdad no siento que hay que hacer tanto ruido porque yo creo que Nicolás es un chavo que no tiene por qué preocuparse. Yo soy mucho más confrontativo, tendría yo más amenazas que él”, explicó.