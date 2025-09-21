Suscríbete
Por qué se regalan flores amarillas este domingo 21 de septiembre

Las flores amarillas simbolizan alegría y esperanza

September 21, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Te contamos lo que hay detrás de esta tendencia que fue replicada por millones.

En realidad el origen de regalar flores amarillas este día está ligado a la cultura popular argentina con la canción “Flores amarillas”, de la banda sonora de la reconocida novela de Cris Morena, “Floricienta”.

El tema musical habla del sueño de la infancia de la joven protagonista de recibir flores amarillas. Esto generó popularidad entre sus seguidores que se encargaron de llevar la historia a una tendencia masiva en redes sociales.

El color amarillo tiene un significado especial, ya que representa alegría, afecto, esperanza y más valores que se asocian a la llegada de la primavera y al espíritu de los jóvenes que celebran este día.

La idea de regalar flores no solo refiere al deseo de Floricienta, sino que transmite sentimientos positivos entre quienes participan en esta tradición.

Actualmente, la tendencia viral adaptó esta costumbre a la cultura digital: los videos invitan a parejas sentimentales a regalar flores amarillas y cumplen simbólicamente el sueño de Floricienta.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
