Premios Ariel 2025: Karla Souza, Ximena Sariñana y más artistas desfilan por la alfombra roja

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas reconoce a lo mejor del cine mexicano en la nueva edición, donde se reconocerá el trabajo de 42 producciones nominadas en 24 categorías.

Cabe mencionar que los Premios Ariel son considerados el principal galardón del cine nacional. Como cada edición, se congregan directores, productores, guionistas, actores y técnicos que destacan por su carrera en la industria cinematográfica mexicana.

La adaptación de “Pedro Páramo”, bajo la dirección de Rodrigo Prieto, lidera la competencia con 16 nominaciones, entre las que destacan Mejor Película, Dirección y Fotografía. La cinta inspirada en la obra de Juan Rulfo encabeza la lista de finalistas, seguida por “La cocina” y “No nos moverán”, que cuentan con 13 nominaciones cada una.

Por otro lado, el Ariel de Oro a la trayectoria será entregado a las reconocidas actrices Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere. Mientras que Guillermo del Toro será distinguido con un premio especial titulado Reconocimiento al Mérito Cinematográfico Internacional por sus aportaciones al cine mexicano.