Premios Juventud 2025: todo lo que tienes que saber de la 22a edición de la entrega

Los Premios Juventud 2025 se celebran hoy en vivo desde Panamá a Univision a partir de 8 pm. ET/ 7pm CT. Esta edición es histórica pues es la primera vez que la entrega se realiza fuera de Estados Unidos, para llevarse a cabo en el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá.

Nadia Ferreira, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina serán las encargadas de conducir la ceremonia donde los nominados se darán cita para llevarse a casa uno de los galardones.

Previo a las presentaciones musicales de artistas como: Camilo, Camila Fernández, Carlos Vives, Emilia, Gloria Trevi, Maluma, Marc Anthony, Myke Towers, entre otros, se llevará a cabo la alfombra azul, donde los artistas desfilarán con sus mejores looks para la ocasión.

Este año, la lista de nominados contempla a 231 artistas en 41 categorías, encabezada por: Bad Bunny y Danny Ocean, quienes tienen la posibilidad de llevarse a casa seis premios. Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma los siguen de cerca con cinco nominaciones cada uno.

A lo largo de la noche habrá estrellas invitadas que pasarán al escenario para entregar algún premio, entre ellos: Alex Fernández, Angélica Rivera, Diego Klein, Julián Gil, Majo Aguilar, María José, Sofía Castro, Valentina Ferrer, Valería Marín y más famosos.

La transmisión la podrás ver en Univision, UNIMÁS y Galavisión, y en streaming la puedes seguir por VIX. En México la puedes ver en Canal 5.