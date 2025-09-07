Suscríbete
Entretenimiento

Qué dice la letra de “Última”, canción que hizo llorar a Shakira durante su concierto

La cantante colombiana rompió el llanto durante su concierto en México mientras cantaba un tema relacionado con Piqué

September 06, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
shakira-concierto-queretaro-ultima.jpeg

En Querétaro, Shakira se conmovió hasta las lágrimas al cantar el tema con el que despidió su relación con Gerard Piqué.

La famosa colombiana se dejó ver vulnerable al cantar “Última”, un tema que la hizo romper en llanto frente al público, así lo pudimos ver en videos que circulan en redes sociales, donde se puede ver a Shakira cantando esta balada frente a sus miles de fans que asistieron al concierto.

Durante este momento, Shakira lucía un vestido plateado con espejos en la parte frontal y sus rizos sueltos, mientras la artista interpreta: “Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama. Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente...”.

En esa estrofa se le cortó la voz y ofreció el micrófono a sus fans para que la ayudaran a seguir cantando la canción, pero ellos la animaron con gritos antes de continuar.

Sin poder continuar contener el llanto, Shakira continuó, “se nos perdió el amor a la mitad de camino. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino”.

La famosa pausó la letra y observó a la gente intentando recobrar la voz ya que el sentimiento le impedía continuar, pero sus fans le demostraban su apoyo para seguir el show.

Cabe recordar que esta canción esta inspirada en la historia que vivió con su ex, de quien terminó separándose tras casi una década juntos y dos hijos en común. Gerard Piqué comenzó a andar con Clara Chía cuando aún mantenía una relación con la cantante, entonces ante la infidelidad, Shakira comenzó a contar su historia en sus nuevas canciones que marcaron su regreso a la música.

Shakira
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
katy-perry-orlando-bloom-.jpg
Entretenimiento
Orlando Bloom habla por primera vez de su ruptura con Katy Perry
September 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
el-conjuro-4-cine.jpg
Entretenimiento
El caso real que inspiró “El Conjuro 4: últimos ritos”
September 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
karol-g-nfl.jpg
Entretenimiento
Karol G estará en el show de medio tiempo de la NFL en Brasil
September 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift y Travis Kelce
Entretenimiento
¿Quién se casa en 2026? Las celebridades que llevarán su amor al altar
September 05, 2025
 · 
Tania Franco
Natalia-Jiménez-aconseja-a-cazzu.jpg
Entretenimiento
Natalia Jiménez aconseja a Cazzu sobre su situación con Christian Nodal
Luego de que la argentina revelara las trabas legales que enfrenta con el padre de su hija, la cantante hizo unas declaraciones
September 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
zoe-kravitz-harry-styles-romance.jpg
Entretenimiento
Harry Styles y Zöe Kravitz alimentan rumores de romance tras ser captados tomados de la mano
Recientes imágenes avivan rumores sobre un supuesto romance entre la actriz y el cantante
September 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
guillermo-del-toro-bajo-de-peso.jpeg
Entretenimiento
Guillermo del Toro habla de su nueva imagen tras perder 80 kilos
El cineasta contó por qué tomó la decisión de adquirir un estilo de vida más saludable
September 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
demi-moore-defiende-a-emma-esposa-de-bruce-willisjpg
Entretenimiento
Demi Moore defiende a la esposa de Bruce Willis sobre el cuidado del actor
La actriz que estuvo casada con el intérprete, respaldó la decisión de Emma de vivir separada de Bruce Willis
September 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
la-voz-de-hind-rajab.jpeg
Entretenimiento
La película sobre la muerte de una niña palestina recibe 24 minutos de ovación en Venecia
“La voz de Hind Rajab” la cinta sobre una menor asesinada por Israel el año pasado en la guerra de Gaza, conmociona la Mostra de Venecia
September 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez