Qué dice la letra de “Última”, canción que hizo llorar a Shakira durante su concierto

En Querétaro, Shakira se conmovió hasta las lágrimas al cantar el tema con el que despidió su relación con Gerard Piqué.

La famosa colombiana se dejó ver vulnerable al cantar “Última”, un tema que la hizo romper en llanto frente al público, así lo pudimos ver en videos que circulan en redes sociales, donde se puede ver a Shakira cantando esta balada frente a sus miles de fans que asistieron al concierto.

Durante este momento, Shakira lucía un vestido plateado con espejos en la parte frontal y sus rizos sueltos, mientras la artista interpreta: “Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama. Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente...”.

En esa estrofa se le cortó la voz y ofreció el micrófono a sus fans para que la ayudaran a seguir cantando la canción, pero ellos la animaron con gritos antes de continuar.

Sin poder continuar contener el llanto, Shakira continuó, “se nos perdió el amor a la mitad de camino. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino”.

La famosa pausó la letra y observó a la gente intentando recobrar la voz ya que el sentimiento le impedía continuar, pero sus fans le demostraban su apoyo para seguir el show.

Cabe recordar que esta canción esta inspirada en la historia que vivió con su ex, de quien terminó separándose tras casi una década juntos y dos hijos en común. Gerard Piqué comenzó a andar con Clara Chía cuando aún mantenía una relación con la cantante, entonces ante la infidelidad, Shakira comenzó a contar su historia en sus nuevas canciones que marcaron su regreso a la música.