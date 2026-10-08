¿Qué está pasando entre Renata Nortni y Alejandro Speitzer? La actriz habla de los rumores de romance

Tras el fin de su relación de 5 años con Diego Boneta, la vida sentimental de Renata Notni vuelve a ser el centro de atención, y es que la actriz mexicana ha sido vinculada sentimentalmente con el también actor, Alejando Speitzer.

Los rumores comenzaron cuando Notni y Speitzer comenzaron a coincidir en diferentes viajes; sin embargo, tras varias semanas de especulaciones, es la propia actriz quien ha decidido romper el silencio y aclarar qué relación mantiene realmente con el actor.

Te podría interesar: Renata Notni protagonizará “Coyote” junto a Mel Gibson

¿Renata Notni y Alejandro Spetzer son novios? La actriz aclara los rumores

Los rumores comenzaron el pasado mes de septiembre, cuando Renata y Alejandro coincidieron en el Gran Premio de Fórmula 1 en Monza, Italia, y días después, volvieron a aparecer juntos en Nueva York durante un evento de Bulgari, aumentando las especulaciones sobre un posible romance.

Finalmente, Renata aclaró que entre ella y Alejandro solo existe una amistad y que sus recientes encuentros se deben principalmente a compromisos profesionales con distintas marcas en las que colaboran.

“Nos reímos mucho. Alex es un gran amigo. Trabajamos con muchas marcas juntos y pues ahora nos tocó irnos a dos viajes increíbles. Fuimos a la Fórmula 1 en Monza, y luego a Nueva York con Bulgari. Les digo, trabajamos con muchas marcas juntos y nos dio mucha risa pero somos grandes amigos”, dijo la actriz.

Renata Notni no descarta volver a enamorarse en un futuro

Esta es la primera vez que Renata vuelve a ser el centro de atención por su vida sentimental; sin embargo, a pesar de que confirmar que sigue soltera, la actriz asegura que no se cierra al amor, y espera volverse a ilusionar en un futuro.

“Pues uno nunca sabe, pero ahora sí, enfocada en mi trabajo, disfrutando todo lo que viene que les digo, he estado trabajando mucho y ahora esperando a que vengan los nuevos proyectos”.

En cuanto a Diego Boneta, Renata dejó claro que aunque ya no conversan con la misma frecuencia de antes, su relación sigue siendo cordial y de respeto, tras haber compartido 5 años juntos: “Mi relación con él es de cordialidad”.

Y concluyó con un mensaje contundente: “Ese creo que ya es tema pasado, hay que darle carpetazo. Lo que se tuvo que decir ya se dijo”.