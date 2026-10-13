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Entretenimiento

¿Qué raza es Golo, el perro de Dua Lipa y Callum Turner?

Los recién casados fueron fotografiados disfrutando de un paseo por Nueva York junto a su mascota, un perro que se ha convertido en un compañero inseparable de la pareja.

Octubre 13, 2026 • 
Tania Franco
¿Qué raza es Golo, el perro de Dua Lipa y Callum Turner?

¿Qué raza es Golo, el perro de Dua Lipa y Callum Turner?

Getty Images

Dua Lipa y Callum Turner continúan disfrutando de su vida como recién casados, compartiendo momentos cotidianos lejos de los reflectores. Recientemente, la cantante y el actor fueron fotografiados caminando tomados de la mano por las calles de Nueva York, acompañados de Golo, su adorable perro.

Su fiel compañero es un perro mestizo de rottweiler y labrador retriever, una combinación conocida como Labrottie, que reúne características de ambas razas. De acuerdo con British Vogue, Golo tiene aproximadamente cinco años y ha sido de Callum Turner, quien ahora comparte estos momentos con Dua Lipa.

Desde paseos por la ciudad hasta momentos cotidianos en pareja, Golo forma parte de esta nueva etapa en la vida de los artistas.

Dua Lipa Callum Turner perros
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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