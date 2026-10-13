¿Qué raza es Golo, el perro de Dua Lipa y Callum Turner?

Dua Lipa y Callum Turner continúan disfrutando de su vida como recién casados, compartiendo momentos cotidianos lejos de los reflectores. Recientemente, la cantante y el actor fueron fotografiados caminando tomados de la mano por las calles de Nueva York, acompañados de Golo, su adorable perro.
Su fiel compañero es un perro mestizo de rottweiler y labrador retriever, una combinación conocida como Labrottie, que reúne características de ambas razas. De acuerdo con British Vogue, Golo tiene aproximadamente cinco años y ha sido de Callum Turner, quien ahora comparte estos momentos con Dua Lipa.
Desde paseos por la ciudad hasta momentos cotidianos en pareja, Golo forma parte de esta nueva etapa en la vida de los artistas.