Quién era Georgina Cooper, la top model y amiga de Kate Moss que murió a los 46 años

La industria de la moda se vistió de luto con la inesperada partida de Georgina Cooper, una de las supermodelos más icónicas de la década de los 90. Su sonrisa contagiosa, su estilo desenfadado y su amistad con figuras como Kate Moss la convirtieron en un referente de la era “Cool Britannia”.

¿Quién fue Georgina Cooper?

Georgina Cooper fue una supermodelo británica que alcanzó la fama en la década de los 90, al convertirse en una figura icónica del fenómeno “Cool Britannia”. Se destacó por su estilo único y una característica muy personal: la separación entre sus dientes.

Descubierta a los 13 años, Cooper inició su carrera en el concurso Elite Look of The Year de 1992, donde obtuvo el tercer lugar. Rápidamente se hizo un nombre en la industria, al comenzar a desfilar para marcas de renombre mundial y compartir pasarelas con leyendas como Cindy Crawford y Naomi Campbell.

¿De qué murió Georgina Cooper? Causa de muerte

Georgina Cooper murió trágicamente a los 46 años durante unas vacaciones en Kos, Grecia. La modelo comenzó a sentirse mal el 21 de octubre y fue trasladada de urgencia al hospital. Su estado de salud se agravó rápidamente, y fue llevada en un avión medicalizado a Creta. Desafortunadamente, después de cinco días en cuidados intensivos, Cooper no pudo superar su condición y falleció.

Los detalles específicos sobre la causa de su muerte no fueron ampliamente divulgados, pero se sabe que enfrentaba problemas de salud desde la pandemia de COVID-19.

¿Quién es el esposo de Georgina Cooper?

Georgina Cooper se casó con Nigel Smith en junio de 2024, solo unos meses antes de su fallecimiento. Nigel, un empresario británico, ahora enfrenta la difícil tarea de continuar su vida sin su amada esposa. La pareja había expresado entusiasmo por comenzar una nueva etapa juntos, lo que hace que su muerte sea aún más desgarradora para él y para todos los que conocían a Georgina.

El legado de Georgina Cooper

Georgina Cooper fue parte integral del “Cool Britannia”, un término que encapsula el auge cultural británico de los años 90 bajo el gobierno laborista de Tony Blair. Amiga cercana de Kate Moss, Cooper fue una figura clave en este movimiento, conocida por su estilo desenfadado y su enfoque rebelde en la moda. Su influencia y legado en el mundo de la moda son recordados con cariño por amigos y admiradores.

La noticia de la muerte de Georgina Cooper deja un vacío en el mundo de la moda y entre sus seres queridos. Modelos como Erin O’Connor y Jade Parfitt compartieron emotivos tributos en redes sociales, para resaltar su espíritu divertido y carismático. Dean Goodman, su exagente, recordó a Cooper como una superestrella genuina cuya muerte ha dejado “a todo el mundo destrozado”.

Georgina Cooper deja un legado imborrable en la moda, tanto por su impacto en las pasarelas como por la alegría y la autenticidad que aportó a cada aspecto de su vida.