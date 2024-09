Quién era Roberto Cobo, el actor que perdió todo en el terremoto de 1985 y fue inspiración de Luis Buñuel

Roberto Cobo, reconocido actor mexicano, dejó una marca imborrable en la historia del cine nacional gracias a su destacada carrera y su trágica experiencia durante el terremoto de 1985.

Su talento y carisma lo llevaron a protagonizar películas icónicas como “Los Olvidados” de Luis Buñuel y “El lugar sin límites” de Arturo Ripstein, donde su interpretación de un personaje homosexual fue pionera en el cine nacional.

¿Quién fue Roberto Cobo?

Eleuterio García Romero, conocido artísticamente como Roberto Cobo o “Calambres”, nació el 20 de febrero de 1930 en General Zuazua, Nuevo León.

Hijo de los histriones Luis García y Ernestina Romero, Roberto ingresó al mundo de la actuación a una edad temprana, cuando debutó en teatro itinerante a los ocho años. Tras la muerte de su padre, su madre se casó con Alejandro Cobo, de ahí adoptó el apellido que posteriormente usaría en su carrera artística.

Roberto inició su trayectoria cinematográfica en 1945 con un pequeño papel en “Los siete niños de Écija”. Su talento pronto lo llevó a participar en diversas producciones teatrales y cinematográficas, donde se destacó por sus movimientos de baile únicos y exagerados, que le valieron el apodo de “Calambres”.

¿Qué obras realizó Roberto Cobo con Luis Buñuel?

El verdadero reconocimiento llegó en 1950 con su interpretación de El Jaibo en la película “Los Olvidados”, dirigida por Luis Buñuel. Esta obra maestra del cine mexicano, aclamada internacionalmente, no solo consolidó a Buñuel como uno de los grandes directores, sino que también catapultó a Cobo a la fama. Su actuación le valió el primer Premio Ariel al Mejor Actor Juvenil, para establecerlo como uno de los mejores actores nacionales.

Roberto continuó su colaboración con Buñuel en “Subida al cielo” (1951), donde interpretó a Juan, lo que fortaleció aún más su reputación en la industria cinematográfica. A lo largo de los años, participó en numerosas películas como “El lugar sin límites” (1978) y “Dulces compañías” (1995), con lo que recibió múltiples nominaciones y premios. Entre ellas se cuenta otro Premio Ariel por su papel en la obra magistral de Ripstein, “El lugar sin límites”.

Roberto Cobo, si bien fue un pilar del cine mexicano, también se convirtió en una fuente de inspiración para Luis Buñuel. Su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos en películas como “Los Olvidados” y “Subida al cielo” reflejaba la maestría de Buñuel para explorar las profundidades de la condición humana.

La colaboración entre ambos artistas dejó una huella duradera en la cinematografía, que influye en generaciones futuras de cineastas y actores.

Sus personajes, "El Jaibo" en Los olvidados de Luis Buñuel (1950) y "La Manuela" en El lugar sin límites de Arturo Ripstein (1978), lo convirtieron en un ícono del #CineMexicano.

¿Qué le pasó a Roberto Cobo en el terremoto de 1985?

El 19 de septiembre de 1985, el devastador terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió la Ciudad de México, para dejar una estela de destrucción y tragedia.

Roberto Cobo, que vivía en el edificio Nuevo León de Tlatelolco, fue uno de los afortunados sobrevivientes. Aún siendo una figura pública, Roberto enfrentó uno de los peores momentos de su vida cuando el edificio colapsó, y quedó atrapado entre los escombros.

Roberto quedó sepultado durante horas antes de ser rescatado. Despertó confuso y desorientado, sin comprender la magnitud del desastre que lo rodeaba.

En una entrevista, el actor compartió su experiencia: “Cuando desperté entre los escombros, dije: ‘¿Qué pasa aquí?’ y un señor que me estaba sacando me pregunta: ‘¿Pues qué andas haciendo aquí, Calambres?’, ‘¡Aquí de vacaciones, güey!’, le contesté. Y es que no sabía qué había pasado. Cuando me sacaron y vi todo aquello pensé que estaba soñando”.

Tras su rescate, fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Fe, donde se trataron las graves lesiones sufridas, que incluyeron una fractura de cadera. Esta lesión requirió una operación que, aunque salvó su vida, resultó en una movilidad reducida que lo obligó a usar un bastón y abandonar sus amados bailes.

La recuperación fue ardua y prolongada, por lo que afectó su carrera y calidad de vida de manera irreversible. A pesar de los desafíos físicos, Roberto continuó en la actuación, aunque con menos frecuencia, y dedicó parte de su tiempo a actividades fuera del cine.

¿Cuándo falleció Roberto Cobo?

Roberto Cobo falleció el 2 de agosto de 2002, a los 72 años, debido a un ataque al corazón y un derrame en el esófago. Su muerte marcó el fin de una era en el cine mexicano, pero su legado perdura a través de sus películas y su influencia en la industria.

Sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico en Acapulco de Juárez, para cumplir con su deseo de regresar a la naturaleza que tanto amó.

Roberto Cobo, con su talento inigualable y su resiliencia frente a la adversidad, se consagró como uno de los actores más emblemáticos de México. Su trágica experiencia en el terremoto de 1985 no solo puso a prueba su fortaleza personal, también inspiró a figuras como Luis Buñuel a seguir explorando las complejidades del ser humano a través del cine.

Hoy, su memoria sigue viva en cada escena de las películas que lo vieron brillar, al recordarnos la importancia de perseverar incluso en los momentos más oscuros.