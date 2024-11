Quién es el amigo empresario de Liam Payne que fue imputado por la muerte del cantante

Este jueves 7 de noviembre, la fiscalía argentina imputó a tres personas relacionadas con la muerte de Liam Payne, incluyendo a uno de sus amigos.

“En el marco de la investigación por la muerte del músico británico Liam James Payne, ocurrida el 16 de octubre cuando cayó de un balcón en un hotel del barrio porteño de Palermo, se descubrieron conductas ilícitas a partir de las cuales tres personas fueron imputadas por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes”, señaló la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14.

Las investigaciones no apuntan hacia un suicidio, según las autoridades, el fallecimiento del exOne Direction fue a causa de una caida accidental por la pérdida de conciencia provocada por el consumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo.

Un trabajador de un hotel, un presunto traficante de sustancias ilícitas y un amigo del cantante fueron imputados por este hecho.

Liam Payne y su novia Kate Cassidy Instagram @kateecass

¿Quién es el amigo de Liam Payne imputado por su muerte?

Se trata del argentino Rogelio ‘Roger’ Nores, un empresario de 36 años de edad que fue visto en el hotel el día en que el cantante vivió sus últimos momentos y fue acusado por “abandono de persona seguido de muerte” y el suministro de drogas.

De acuerdo con Infobae, actualmente radica en la Boulogne, una localidad de Buenos Aires. Se dedica a los servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial.

Además, trascendió que fue Rogelio Nores quien acompañó a Liam Payne en su estancia por la capital de Argentina.

Liam Payne Instagram @liampayne

Rogelio Nores rompe el silencio sobre la muerte de Liam Payne

A través de una entrevista con Daily Mail, Rogelio Nores negó las acusaciones en su contra y aseguró que él nunca habría abandonado a su amigo.

“Nunca abandoné a Liam, fui a su hotel tres veces ese día y me fui 40 minutos antes de que esto sucediera”, aseguró el empresario. “Había más de 15 personas en el vestíbulo del hotel charlando y bromeando con él cuando me fui. Nunca imaginé que algo así sucedería”, añadió.

También negó ser manager del cantante, como se había dicho en un principio, y señaló que solo era un muy buen amigo.

“El 17 de octubre presté declaración ante el fiscal como testigo y desde entonces no he vuelto a hablar con ningún policía ni con ningún fiscal. Yo no era el manager de Liam, él era solo mi muy querido amigo. Estoy realmente desconsolado por esta tragedia y he extrañado a mi amigo todos los días”.