Quién es Jo Koy, el conductor de los Globos de Oro 2024 que causó la molestia de Taylor Swift

La reciente ceremonia de entrega de los Globos de Oro 2024 fue presentada por, Joseph Glenn Herbert, conocido profesionalmente como Jo Koy, un nombre quizá poco conocido en América Latina pero cuenta ya con renombre en Estados Unidos.

La participación de Jo Koy causó polémica debido a varios de sus comentarios y bromas; algunos han calificado la entrega de los Golden Globes como una de las peores justo por la conducción de este comediante.

Raíces de Jo Koy

Nacido el 2 de junio de 1971 en Tacoma, Washington, Koy tiene raíces tanto estadounidenses como filipinas. Su carrera comenzó en 1994 en el stand-up, alcanzando notoriedad en 2005 tras presentarse en The Tonight Show de Jay Leno.

Koy, con su primer especial de comedia en 2009 titulado “Don’t Make Him Angry” para Comedy Central, ganó seguidores rápidamente. Luego, en 2012, lanzó un segundo especial, “Lights Out”. Su éxito en Netflix, con cuatro especiales de comedia, incluyendo “Live from Seattle” (2017) y “Comin’ in Hot” (2019), consolidó su carrera. Además, Koy ha tenido papeles en series y películas, como en “La Mansión Embrujada” (2023) y “Leo” (2023) .

Sus influencias en la comedia incluyen a Eddie Murphy, Robin Williams y Chris Rock. Este último, conocido por su propia actuación controversial en los Premios Oscar de 2022, es un referente para Koy.

La presentación en los Globos de Oro

La elección de Koy para conducir los Globos de Oro siguió la tendencia de elegir comediantes como anfitriones. Sin embargo, su actuación provocó varias críticas, incluyendo desaprobación de celebridades como Taylor Swift, Selena Gomez y Harrison Ford. A pesar de su éxito en la comedia, en Latinoamérica su nombre no es tan reconocido como en Estados Unidos.

Koy ha declarado que su herencia racial ha influido significativamente en su carrera. En una entrevista mencionó el impacto de su papel en los Globos de Oro para las nuevas generaciones de diversas etnias en la industria del entretenimiento. “Hay un niño que es asiático, o que es mitad blanco/mitad asiático, de cualquier etnia. Poder ver esto los inspirará indirectamente”, dijo Koy.

El comediante también ha participado en la televisión, apareciendo en shows como “Chelsea Lately” del canal E! y programas de late night. Además, ha realizado giras por Estados Unidos y ha participado en eventos benéficos, recaudando fondos para organizaciones sin fines de lucro.

El anuncio de que Koy sería el anfitrión de los Globos de Oro 2024 se realizó el 21 de diciembre. La presidenta de los Globos de Oro, Helen Hoehne, expresó su entusiasmo por la elección de Koy, destacando su “energía contagiosa y humor identificable”. Sin embargo, la actuación de Koy en la ceremonia generó polémica, especialmente en las redes sociales, sobre la elección de anfitriones para tales eventos y la reacción del público y las celebridades a sus bromas.

Jo Koy, como un comediante y actor de ascendencia filipina-estadounidense, ha tenido una carrera notable en la comedia y la actuación. Su reciente papel como anfitrión de los Globos de Oro 2024 ha sido un punto de inflexión, donde ha provocado reacciones mixtas y que ponen en relieve su influencia actual en la industria del entretenimiento.