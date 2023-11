Quién es Melissa Barrera, la actriz que fue despedida de Scream 7

Melissa Barrera, conocida por su papel destacado en las dos últimas entregas de la saga de terror, ha sido recientemente despedida de ‘Scream 7'. La noticia surge después de que la actriz expresara comentarios a favor de Palestina en medio del conflicto con Israel, lo que ha generado controversia en las redes sociales.

¿Quién es Melissa Barrera? Breve biografía

Melissa Barrera Martínez nació el 4 de julio de 1990 en Monterrey, Nuevo León; es hija de Tomás Barrera y Rossana Martínez. Es la mayor de tres hermanas y desde temprana edad mostró un interés profundo en las artes, especialmente en la música y la actuación.

En su niñez, Melissa aspiraba a ser cantante y soñaba con participar en el reality show infantil Código F.A.M.A. Aunque no fue seleccionada en las audiciones, esta experiencia no mermó su pasión por las artes. Durante su educación en el American School Foundation of Monterrey, tuvo sus primeras incursiones en la actuación, participando en obras teatrales musicales como “Voices”, “Grease”, “Aida” y “Footloose”.

Tras completar su educación secundaria, Melissa se mudó a Estados Unidos para estudiar arte dramático y teatro musical en la prestigiosa New York University Tisch School of the Arts.

Su carrera despegó en 2011 cuando, a los 21 años, fue seleccionada para participar en la novena edición del reality show musical La Academia, producido por TV Azteca. Aunque su paso por el show tuvo altibajos, fue la puerta a su primer papel en la telenovela “La mujer de Judas” en 2012, seguido por otro rol en “La otra cara del alma” de 2012 a 2013.

En 2013, formó un dúo musical con Sebastián Martingaste, lanzando un álbum homónimo y el sencillo “Mamma María”. Aunque el dúo se disolvió en 2014, Melissa continuó su carrera actoral con su primer protagónico en la telenovela “Siempre tuya Acapulco” y luego en “Tanto amor” en 2015. Además, grabó la canción “Volver a caer” con Kalimba.

Su transición al mercado internacional comenzó en 2018 con su papel en la serie “Vida” en Los Ángeles. En 2021, se destacó en la adaptación de la obra de Broadway “In the Heights” y en 2022, en la película de terror “Scream”. En su vida personal, Melissa se casó en 2019 con el músico Francisco Xavier Zazueta, a quien conoció en La Academia en 2011.

Melissa Barrera queda fuera Scream 7

La retirada de Barrera de la séptima entrega de Scream ha dejado a muchos sorprendidos, ya que la actriz interpretó a Sam Carpenter, la hija de Billy Loomis, en la anterior entrega. El estudio detrás de las películas, Spyglass, emitió un comunicado condenando las declaraciones de Barrera, afirmando tener “tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquiera de sus formas.”