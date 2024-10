Quién es Tommy Mottola, el esposo de Thalía, y a qué se dedica

Thalía y Tommy Mottola vivieron su propio cuento de hadas. La pareja está por cumplir 24 años de matrimonio y de haber protagonizado una de las bodas más famosas que se hayan producido en el mundo del espectáculo de habla hispana.

A pesar de que la cantante y actriz es muy hermética sobre su vida privada, en unas pocas ocasiones ha hablado sobre su relación con el empresario.

Sin embargo, lo que no ha dejado de ser polémica es la diferencia de edad entre ambos, y es que cuando Thalía se casó con Mottola, ella tenía 29 años y él 52.

¿Cuántos años de diferencia se llevan Thalía y Tommy Mottola?

La pareja se lleva 23 años de diferencia, un tema polémico para muchos pese a más de dos décadas de haberse casado.

Sobre esto, la estrella de Marimar ha declarado que es algo común en su familia.

“Todas las mujeres de mi familia siempre se han sentido atraídas por hombres mayores. Mi papá era veinte años mayor que mi mamá. Todas mis hermanas, las cuatro, están casadas con hombres mucho mayores que ellas. Mi antiguo novio [en referencia a Díaz Ordaz] tenía también veinte años más que yo. Cuando vi a Tommy me encantó por su look, por su mirada, su forma de platicar. Me gustó su seguridad. Fue como encontrar el complemento perfecto”, comentó en una entrevista en 2001.

¿Quién es la pareja de Thalía actualmente?

Thalía sigue casada con su esposo Tommy Mottola, quienes este 2024 cumplen 24 años de casados.

¿Cuántos años tiene el esposo de Thalía, Tommy Mottola?

Actualmente, Thalía tiene 52 años, mientras que Tommy Mottola tiene 75 años.

¿Cuántos hijos tiene Thalía de Tommy Mottola?

Thalía y Tommy Mottola son papás de Sabrina Sakaë, quien nació en 2007; y de Matthew Alejandro Mottola Sodi, nacido en 2011.

¿Qué hace Tommy Mottola actualmente?

El empresario dirige Mottola Media Group , una empresa global de medios y entretenimiento en la ciudad de Nueva York que incluye producción de teatro en vivo y televisión.

Es ampliamente conocido por firmar, desarrollar, nutrir e impulsar las carreras de Céline Dion, Mariah Carey, Gloria Estefan, Destiny’s Child, Jessica Simpson, Anastacia, Shakira, las Dixie Chicks, así como por lanzar discos compactos remasterizados digitalmente de grabaciones antiguas realizadas por Barbra Streisand, Bruce Springsteen, Billy Joel, Andy Williams, Pink Floyd entre otros. A fines de la década de 1990, Mottola contribuyó a la popularidad de artistas de Sony como Ricky Martin, Jennifer Lopez y Marc Anthony.

Mottola fue director de Sony Music Entertainment hasta enero de 2003.