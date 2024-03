¿Quién será el nuevo agente 007? Estos son los candidatos ‎

Ya vamos para tres años desde que salió la última película de James Bond y aún no sabemos quién será el nuevo agente 007. Daniel Craig dejó unos zapatos muy difíciles de llenar, pero prácticamente desde su salida han entrado muchos nombres en la baraja para ser el nuevo James Bond.

Barbara Broccoli, la dueña de los derechos de las obras de Ian Flemming en las que están basadas todas las películas de Bond, dijo en su momento que no corría prisa por encontrar al nuevo agente 007, pero desde que empezó este año, todo indica que la búsqueda se ha intensificado, por lo que vuelven a sonar algunos nombres que ya se habían comentado antes y se agregan algunos más. De toda esa lista, estos son nuestros favoritos.

Los actores que podrían ser el próximo agente 007

Cillian Murphy

Nadie había pensado en Cillian Murphy para el papel hasta que Pierce Brosnan dijo esta semana que él es su candidato. Aunque Murphy es bastante popular por la serie “Peaky Blinders” y por su actuación en “Oppenheimer”, tiene un toque alejado de la fama que podría darle una delantera sobre los otros cuatro candidatos en esta lista. Además, ya cuenta con la beindiición de un 007.

Aaron Taylor-Johnson

El actor británico que se hiciera famoso en “Kick-Ass” parece tener buenas posibilidades, pues hace tiempo hizo un casting en el que estuvo Barbara Broccoli que lo dejó muy bien parado. El que sea del tipo de Daniel Craig podría jugar en su contra, pero tiene material con qué ser el nuevo agente 007.

Henry Cavill

El actor que interpreta a Super Man es el favorito de la gente. Personalidad tiene de sobra y había sido seleccionado originalmente por Martin Campbell, el director de “Casino Royal”, pero él no tuvo la última palabra. El mismo Cavill ha dicho en otras ocasiones que sí interpretaría a James Bond, pero por lo regular, los seleccionados no son actores tan conocidos, como él, por lo que no se ve muy posible que sea el nuevo agente 007.

Tom Hardy

Otros exJames Bond han dado su aprobación para que Hardy se quede con el papel, sobre todo porque quieren a un actor que le dé un giro al personaje, y nadie como él para hacerlo, pero el problema es que al actor de “Venom” no le hace falta un compromiso de este tamaño, pues estas películas lo mantendrían un poco alejado de otros proyectos. Suena al candidato ideal para ser el nuevo agente 007, pero tal vez no sea el proyecto que él busca en este momento.

Idris Elba

Si lo que buscan los productores de las películas de Bond es un actor que le dé un giro de 180 grados al personaje, entonces Idris Elba debería serlo sin pensarlo dos veces. La mimsa Barbara Brocoli había descalificado a Elba hace unos años cuando su nombre sonó fuerte, pero recientemente comentó que después de pensarlo dos veces, la idea no le molesta en lo más mínimo.