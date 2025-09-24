Suscríbete
Regina Blandón le revela a Aislinn Derbez cómo es trabajar con su papá

La actriz mexicana reveló secretos detrás del rodaje de “La Familia P. Luche”, y cómo fue trabajar con Eugenio Derbez

September 24, 2025 • 
Tania Franco
Regina Blandón

Fotos: @zac_elora

La reconocida actriz mexicana Regina Blandón fue invitada al podcast “La Magia del Caos”, conducido por Aislinn Derbez. Este episodio era uno de los más esperados por los fans de “La Familia P. Luche”, serie en la que Blandón dio vida a Bibi, la hija “diferente” de la alocada familia y recordada por la icónica frase: “¿Por qué no eres una niña normal?. Un personaje entrañable que, irónicamente, era la más tranquila de todos.

El casting

Regina contó ya había trabajado en una película con Eugenio, fue ahí donde la invitó a hacer casting. En la sala de espera, ella se percató que era la más pequeña de las aspirantes a Bibi, pero eso no fue impedimento para conseguir uno de los papeles más icónicos en México.

Si me daba un poquito de celitos, así como de ´y ella por qué sale de su hija y a mí no me llamó a casting´, si creo que me dieron un poquito de celos.
Aislinn Derbez.

En un ambiente respetuoso y amistoso, Regina se sorprendió por la confesión de Aislinn. Entre risas, ambas recordaron haber salido juntas en un episodio de “La Familia P. Luche”. Con una ligera diferencia de edad, ambas recuerdan no haber convivido demasiado en ese tiempo.

Trabajar con Eugenio Derbez

La esperada pregunta llegó a la boca de Aislinn, cuando de manera amistosa le preguntó a Regina: "¿Qué se siente trabajar con mi papá?”

Es la persona más perfeccionista del mundo entero. Una escena 3 horas. Me acuerdo un día en específico que se clavó porque algo no salía. Me daba mucha risa y tu papá me decía: ´si quieres ríete el martes a las 10 de la noche que estrene´.
Regina Blandón.

Aislinn Derbez y su papá Eugenio Derbez

Todd Williamson

Entre risas, Blandón compartió lo amorosos que eran tanto Consuelo Duval, como Eugenio con los niños actores. Incluso relató en una ocasión como después de 3 horas de grabación para una escena, Derbez checaba hasta el más mínimo detalle del diseño de producción.

Es parte de su éxito, todo lo hace con todas las ganas y no duerme, lo escribe, lo checa, lo vuelve a checar y no delega.
Regina Blandón.

Finalmente, la actriz le contó a Aislinn lo divertido que era trabajar con su papá, las caras que hacía, sus vestuarios; era imposible no reírse en el set. Eugenio dirigía, además de actuar, lo que hacía las escenas aún más divertidas.

Me tocó mucha suerte de estar 10 años ahí, o sea son tres temporadas. La primera temporada tenía 10 años, la segunda como 14 más o menos y la tercera como 19.
Regina Blandón.

El fenómeno de “La Familia P. Luche” continúa inundando de diversión los hogares mexicanos y el hecho de que Regina Blandón hable de un ambiente laboral tan amoroso y lleno de buenos recuerdos, lo hace aún más especial.

REgina Blandón Eugenio Derbez Aislinn Derbez
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
