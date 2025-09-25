Revelan detalles de cómo fue el accidente de Tom Holland mientras filmaba “Spider-Man”

Hace unos días se dio a conocer que el actor Tom Holland fue trasladado de urgencia al hospital por una conmoción cerebral leve, motivo por el que las grabaciones de “Spider-Man:Brand New Day” fueron detenidas, aunque afortunadamente el accidente no fue tan grave y el actor se encuentra bien.

De acuerdo con MedlinePlus, la conmoción cerebral ocurre cuando un golpe provoca que la cabeza se mueva violentamente para adelante y para atrás, lo que a su vez puede provocar que el cerebro se golpee contra el cráneo.

El accidente ocurrió cuando el actor se encontraba en las grabaciones de la nueva cinta de Marvel en los Leavesden Studios, en Watford, Hertfordshire, al noreste de Londres.

De acuerdo con The Sun, el accidente fue durante una escena en la que Tom Holland tuvo que realizar una acrobacia, sin embargo, una de las cuerdas que el actor utilizaba para la escena se rompió, lo que provocó el accidente.

“Se le rompió una cuerda en una anilla (aros que sirven para colocar montaduras) y se golpeó la cabeza”, comentó una fuente a Daily Mail.

“Nos llamaron a las 10:30 de la mañana del viernes para atender a un paciente que había sufrido una lesión en Leavesden Studios en Watford”, comentó un portavoz del Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra para The Sun.

La fuente también agregó que el “accidente no fue tan grave como la gente cree”, ya que incluso un día después del incidente, Tom fue visto en una cena benéfica en Mayfair junto a Zendaya, aunque se fueron temprano.

Por ahora Tom Holland continúa en recuperación, “Tom se lo ha estado tomando con calma.. nadie quiere que se apresure a regresar al set”, por lo que las grabaciones continúan detenidas desde entonces.

Al respecto, Deadline indicó que “la pausa de una semana no afectará la fecha de estreno de la película el 31 de julio de 2026.