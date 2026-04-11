Revelan fecha y lugar de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

De acuerdo con la publicación, Taylor Swift y Travis Kelce habrían fijado la fecha de su boda el próximo 3 de julio de este año en la ciudad de Nueva York. Según la información, los preparativos del eventos ya están avanzados, al punto que los invitados ya recibieron la tradicional invitación previa conocida como “save the date”.

Nueva York es un lugar clave para Taylor por el profundo vínculo personal y profesional que ha construido con la ciudad a lo largo de su carrera. La artista ha mencionado en varias ocasiones que este destino marcó una etapa de reinvención en su vida, especialmente durante la transición hacia un sonido más pop, consolidada con el lanzamiento de su álbum 1989, cuyo concepto está inspirado en el estilo de vida neoyorquino.

Además, dicho lugar ha sido escenario de momentos importantes para la artista en lo artístico como en lo personal.

Cabe recordar que ambos se comprometieron el 26 de agosto del año pasado. Ese mismo día, la pareja hizo una publicación conjunta en Instagram, donde compartieron imágenes del momento y el anillo de compromiso.

El anuncio incluyó un mensaje que llamó la atención de los fans, decía, “tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar” demostrando el tono cercano con el que decidieron compartir la noticia. Desde entonces, el compromiso se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados.