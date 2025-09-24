¡Rihanna le da la bienvenida a su primera niña! Convirtiéndose en mamá de 3

La superestrella mundial Rihanna y el rapero A$AP Rocky celebran la llegada de su tercera hija, Rocki Irish Mayers, nacida el 13 de septiembre de 2025. La cantante presentó oficialmente a su bebé a través de sus redes sociales, compartiendo tiernas imágenes donde aparece radiante y abrazando al recién nacido.

Este nacimiento marca un nuevo capítulo en la vida familiar de Rihanna, siendo que la feliz pareja ya tenía 2 hijos: RZA y Riot, siendo Rocki su primer niña. Las fotos oficiales, publicadas en la cuenta de Instagram de la artista, rápidamente se volvieron virales, generando miles de comentarios y felicitaciones de fans y celebridades.

Con esta noticia, Rihanna y A$AP Rocky consolidan su papel como una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. La llegada de Rocki Irish Mayers confirma que la familia sigue creciendo y que su influencia trasciende tanto la música como la cultura pop.