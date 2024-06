Rihanna sorprende con su nuevo corte de cabello que la hace ver increíble

¡Adiós mechones rubios!, ¡Hola cabello corto y rizado! Rihanna causó furor al mostrarse con un nuevo look que dejó ver su belleza.

La estrella barbadense acudió al lanzamiento de su línea Fenty Hair en Los Ángeles donde lució un estilo natural con su cabellera corta y rizada, así como un tono castaño. Para la cita, la intérprete eligió un vestido rojo junto a una chamarra, gargantilla, collar y tacones.

Fenty Hair es la primera línea de “RiRi” basada en productos capilares.

Rihanna también encantó con este look. Getty Images

“Sabes lo mucho que me importa cambiar mi pelo. He tenido casi todas las texturas, color, longitud, desde tejidos hasta trenzas hasta naturales, así que estoy lanzando una línea flexible de productos no sólo para cada cabello que desee, sino que cada producto está diseñado para fortalecer y reparar todo tipo de cabello, ¡qué es lo que realmente necesitamos! Es hora de jugar y ser más fuerte por el estilo”, publicó Rihanna en sus redes sociales.

La estrella de la música presume en su faceta como empresaria esta línea diseñada para tratar todo tipo de cabellos con productos como champús, acondicionadores y cremas de peinado pensados para melenas lisas, onduladas o afro.

¿Y la música?

Aunque hace unos días Rihanna causó revuelo al portar una camiseta que decía que se retiraba, lo cierto es que la cantante ya salió a desmentir estos rumores.

“Estoy comenzando de nuevo. Pero no quise descuidar las canciones que tengo, así que en realidad quise volver y escuchar todo con nuevos oídos, con mi nueva perspectiva y ver qué se aplicaba y de qué seguía enamorada”.