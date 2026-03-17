Rosalía sorprende bailando ballet en el arranque de su Lux Tour en Lyon

El arranque tuvo lugar ante miles de fans que se dieron cita para presenciar un show cargado de energía, innovación visual y una puesta en escena que reafirma su posición como una de las artistas más influyentes del momento.

Durante el concierto, Rosalía interpretó algunos de sus grandes éxitos, combinándolos con nuevas propuestas musicales que forman parte de esta gira, que apostó por una estética futurista y una narrativa escénica que mezcla elementos de moda, danza contemporánea y tecnología.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando sorprendió al público al bailar ballet en el escenario, mostrando una faceta distinta de su talento artístico.

Su repertorio incluyó sus mayores éxitos con temas más recientes, entre las canciones que interpretó destacan: Saoko, Bizcochito, Despechá, Con altura, Malamente, entre otras.

El “Lux Tour”, promete recorrer varias ciudades de Europa y América en los próximos meses, demostrando la capacidad de Rosalía para reinventarse y ofrecer espectáculos de alto nivel que trascienden lo musical.