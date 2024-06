Shakira confiesa que la separación de Gerard Piqué es el mayor sufrimiento que ha vivido

La separación que vivió Shakira de Gerard Piqué en 2022 junto con los problemas fiscales que enfrentó en España y la cobertura mediática a la que estuvo sometida fueron motivos que calaron profudamente en ella.

En una entrevista con Rolling Stone, la colombiana confesó que la ruptura con el ex jugador del Barcelona ha sido probablemente el mayor sufrimiento que ha vivido, a tal grado, que sentía como si se le hubiera hecho un agujero en el pecho.

“El sufrimiento que sentí fue probablemente el mayor que jamás haya experimentado en toda mi vida y, en ocasiones, me impidió funcionar, como si alguien me hubiera hecho un agujero en el pecho. La sensación era tan real. Físicamente sentí como si tuviera ese hueco y que la gente podía ver a través de mí", contó Shakira a la publicación.

Aunado al tema de Piqué, Shakira enfrentó las acusaciones de evasión fiscal en España, tema que la tuvo durante varios meses con la posibilidad de ir a juicio hasta que se resolvió mediante el pago de una multa millonaria.

“Cuando llueve, diluvia. Era una locura cuántas cosas tenía que afrontar al mismo tiempo”.

Sin embargo, la madre de Milan y Sasha logró salir del difícil proceso mediante la música con la composición de temas que se incluyeron en su más reciente disco “Las Mujeres No Lloran”, uno de ellos, “Bzrp Music Sessions, Vol. 53", fue una catársis para la colombiana.

“Tenía la necesidad de expresarme a través de mi arte, mis visiones, mi música, transfiriendo todo ese dolor, todas esas emociones agudas a un espacio fuera de mí”. “No sabes el máximo alivio que sentí"... “Luego recuerdo que mi mánager en ese momento me dijo ‘por favor, cambia la letra’. Por supuesto, estaba tratando de calcular las posibles contingencias y los riesgos, pero dije ‘soy un artista, soy una mujer y yo soy una loba herida. Nadie debería decirme cómo lamerme las heridas’”.

En noviembre próximo, la cantautora iniciará su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour por Estados Unidos y Canadá. Actualmente sigue creyendo en el amor y dice que los hombres siguen siendo de su total agrado.

“Me gustan los hombres”... “Ese es el problema. No me deberían gustar con todo lo que me ha pasado, pero imagina cuánto me gustan los hombres que todavía me gustan”.