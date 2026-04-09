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Shakira revela las estrictas reglas digitales que tiene en casa

La cantante colombiana Shakira sorprendió al revelar que mantiene un estricto control sobre el uso de la tecnología para sus hijos

Abril 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Shakira con sus hijos, Milan y Sasha

Shakira y sus hijos empezaron de nuevo en Miami

Getty Images

Con el objetivo de proteger el bienestar emocional de sus hijos, Milan y Sasha, Shakira tiene reglas sobre el uso de las pantallas en su hogar. Durante una entrevista reciente en el programa televisivo “Al cielo con ella”, la artista explicó que ha establecido normas claras respecto al uso de dispositivos electrónicos, redes sociales y consumo de contenido digital, en un contexto donde el acceso a internet es cada vez más temprano entre menores.

Entre las principales medidas destaca que sus hijos no cuentan con teléfonos celulares propios. En su lugar, únicamente pueden utilizar un iPad bajo estricta supervisión, limitado a una hora los sábados por la mañana.

Además, Shakira fue enfática al señalar que existe una aplicación que está completamente prohibida para sus hijos en casa. “Les prohibí Youtube directamente”, dijo la famosa al considerar que este tipo de plataformas puede exponer a los menores a contenidos inadecuados o dinámicas perjudiciales.

Estas reglas, dijo que no buscan castigar, sino fomentar un equilibrio entre el mundo digital y la vida real. La cantante considera fundamental que los menores desarrollen una relación saludable con la tecnología y aprendan que “la verdad no está en las redes sociales”.

Shakira
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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