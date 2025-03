Shakira subió al escenario a la niñera que Gerard Piqué despidió injustamente

Shakira invitó a Lili Melgar a su cuarto concierto en la Ciudad de México, como parte de su gira Las mujeres ya no lloran. Lili, la niñera que trabajaba para la cantante alzó la voz justo en la parte de la letra de “El Jefe”, que dice, “tengo un jefe de mierd4, que no me paga bien”.

Lili fue el centro de atención cuando Shakira lanzó la canción en colaboración con Fuerza Regida, como dardo a Gerard Piqué, tema inspirado en la mujer boliviana.

La mujer que cuidó a los pequeños Milan y Sasha fue quien le abrió los ojos a Shakira de la infidelidad de su ex. Además, fue la imagen de los latinos que son explotados por sus jefes con salarios miseria y blanco de todo tipo de acoso donde prestan sus servicios.

“Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemización”, se escucha decir en el sencillo a Shakira, quien subió al escenario a Lili, quien apareció en el escenario vistiendo un traje mexicano color negro, con sombrero texano y bailando frente a los miles de asistentes que no dudaron en aplaudirle.

La famosa colombiana mencionó que Lili aún no recibe la indemnización que se le debe después de que Piqué la despidiera injustificadamente.

Previo a este momento, Shakira interpretó por primera vez en vivo el tema “Entre Paréntesis”, junto a Grupo Frontera.