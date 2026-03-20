Si creciste en los 2000s, estas 20 películas definieron tu “main character energy”

Este año ha estado lleno de nostalgia de lo que fue crecer en los early 2000, para nosotras, esto significaba creer que estabas a punto de vivir un makeover que te convertiría en princesa, y que tu vida necesitaba una caminata en cámara lenta de personaje principal con una canción de Hilary Duff de fondo.

Era saberte cada palabra de “This is what dreams are made of”, querer cantar en cualquier momento dramático que te pasaba, aprenderte “el” handshake icónico, y estar segura de que también te iba a tocar tu propio momento mágico en Roma. Era crecer queriendo ser tan cool como Elizabeth James, esperar que el salvavidas guapo no se enterara que eras mitad sirena (solo cuando tocabas el agua) y que en cualquier segundo iba a empezar una melodía con bailarines para crear TU videoclip.

Era lip gloss, teléfonos que se doblaban, CDs, scrunchies, y la creencia inquebrantable de que los sueños no solo eran ideas bonitas… eran un plan.

Estas son algunas de las películas que marcaron el ADN de toda una generación; las que te harán regresar a esa época en donde pensabas que todo era posible, y te harán revivir tu “yo” de los early 2000s:



The Princess Diaries

The Princess Diaries 2: Royal Engagement

Aquamarine

The Lizzie McGuire Movie

Parent Trap

Mean Girls

Freaky Friday

Legally Blonde

Enchanted

Mamma Mia!

13 Going on 30

How to Lose a Guy in 10 Days

Ella Enchanted

A Cinderella Story

10 Things I Hate About You

She’s All That

High School Musical

Clueless

She’s The Man

The Devil Wears Prada

Una celebración de la feminidad en su estado más puro e icónico; lo que significa ser niña en su máxima expresión