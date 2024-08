Sofía Vergara “desmiente” versión de Joe Manganiello sobre su divorcio

Sofía Vergara le respondió a Joe Manganiello sobre la causa de su divorcio y aseguró que su separación se dio porque ella no quería ser mamá, aunque Joe deseba formar una familia con la actriz.

Joe contradijo a Sofía y negó que su divorcio se debiera como ella lo aseguró, a sus desacuerdos por tener hijos y contó que intentaron tener una familia a lo largo del primer año y medio. “Le dije: ‘si ya no quieres tener hijos, entonces lo entenderé. Sólo dímelo y sabré de qué se trata y no pasa anda. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaía si no funcionaba. Y no lo hice”. Manganiello dijo que si no concretaba tener una familia con Sofía no pasaba nada, y comentó que su ruptura sucedió porque se distanciaron por una serie de conflictos que llevaban tiempo atravesando.

Sofía respondió, “mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja”, expresó la colombiana en una entrevista con el diario El País en enero pasado.

“Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí", agregó la famosa de 52 años de edad.

Después de casi un año de su separación, todo parece indicar que las cosas entre Sofía y Joe no están claras sobre los motivos de su divorcio, a pesar de que ambos ya encontraron el amor con sus nuevas parejas.